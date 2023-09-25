明揚3大違規！拖延「20分報案」還給不實資訊 縣府開罰240萬
屏東明揚國際科技公司工廠22日大火發生爆炸，導致107人受傷、9死、1失聯慘劇，屏東縣長周春米在今（25）日上午午10時30分，在消防局召開記者會，認定明揚違規事態嚴重，經查發現3項違法事實，將由消防局依法舉發從重開罰，裁罰管理權人240萬元罰鍰。
記者孫唯容／綜合報導
周春米指出，第一，按照規定廠內只能儲存100公斤有機過氧化物，不過明揚公司卻超標存放了3000公斤，達管制量30倍以上，未依規定提報相關計畫，違反《消防法》第15條第2項，目前已依法舉發，從重開罰30萬元。
周春米表示，第二，當天消防隊員抵達現場時，工廠管理權人要提供廠區化學品種類、數量、平面圖及搶救必要資訊，調查後發現，明揚前後提供的危險物品都不一樣，當天廠房內有機過氧化物總共有三種，但在救災只提出一種，違反《消防法》第43條之一，用消防法43條之一，從重處管理權人160萬元罰鍰。
周春米表示，第三，根據調查，當天下午5點10分時，明揚倉庫東南側警報器出現鳴動，公司內部群組也5點17分出現一名組長回報說聞到異常怪味，要求相關單位協助，後續5點27分有人拍到白煙冒出，當時也有疏散，不過直到5點31分才警消報案，違反《消防法》第21條之一第2條規定，從重處管理權人150萬。