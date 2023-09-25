孩童用3C近視突增　預防勝於治療

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彭書彥表示，近視是常見的眼睛屈光異常，看遠的物體不清楚，需要靠近才看得清楚。許多人會覺得戴上眼鏡或是接受雷射近視手術，近視的眼睛就可以看得清楚了，誤以為近視就治療好了，不知道為什麼眼科醫師或政府會宣導預防近視或近視控制的重要性。
彭書彥說，光線若從遠處進入正常的眼睛，會聚焦在視網膜上；如果角膜或水晶體不正常，或是眼睛前後長度(眼軸)拉長，使得光線聚焦在視網膜的前面，就會造成近視。大部分的近視是受眼軸增長的影響，就像吹氣球，若氣球吹得越大，氣球壁就會越薄，眼軸增長會讓眼睛的組織受到拉扯而變薄，產生後續的併發症。
彭書彥表示，常見的近視併發症包括白內障、青光眼、視網膜剝離和黃斑部病變等。雷射近視手術是針對眼睛前面的構造「眼角膜」進行手術，與戴眼鏡的目的相同都是讓光線可以順利聚焦到視網膜上，並沒有處理到上述近視相關的併發症。
彭書彥指出，為了避免危及視力的併發症發生，預防近視或控制近視就非常重要。目前公認有效控制近視的方式是使用長效散瞳眼藥水阿托平(Atropine)，其作用為放鬆睫狀肌，減慢眼軸增長的速度，減緩近視度數的增加。但因為放鬆睫狀肌讓瞳孔放大，讓更多光線進入眼睛造成畏光的副作用，可能會讓孩子不願意點散瞳劑，因此建議若在戶外活動可以做一些保護措施，例如戴太陽眼鏡(需有抗紫外線功能)、戴帽子或多待在陰涼處等方式降低眼睛不適。
彭醫師強調「預防勝於治療」，衛生福利部國民健康署提出「eye眼密碼3010120」，提醒家長和孩子們用眼30分鐘，要休息10分鐘，每天戶外活動時間120分鐘以上，達到護眼的效果。近視控制需要家長和孩子們一起努力，如果家長發現孩子們視力有模糊的狀況，建議到眼科詳細檢查，討論最適合的治療方式，早期發現、早期治療，共同保護孩子的眼睛。