杭州亞運／42歲莊智淵是亞運七朝元老　桌球教父竟曾退出國家隊

我是廣告 請繼續往下閱讀
年少時曾赴中國與德國訓練、打球，2002年莊智淵獲得生涯第一個國際桌總職業巡迴賽在巴西公開賽的男子單打冠軍，被譽為世界桌球壇的三大新星之一。同年年底他的世界排名爬升到第三名，是他生涯最佳排名。
球袋上貼著中華民國國旗，難掩對故鄉台灣的愛，莊智淵卻一度曾退出國家代表隊。2019年莊智淵和國家隊教練因在巴拉圭公開賽和亞錦賽的參賽抉擇中意見分歧，加上與桌壇種種複雜情緒積累，當時莊智淵在社群拋出震撼彈，憤而退出國家隊，後在體育署與桌協官員數度慰留溝通後，莊智淵才回心轉意重返中華代表隊。
2020東京奧運，當時莊智淵已40歲，超過40歲還在打球的亞洲選手非常稀少，但他仍堅毅選擇為國出征，在沒有帶教練的情況下，隻身站上奧運舞台，也是他生涯第五度參加奧運，雖最終男單止步16強，但也展現出他堅毅的精神，感動全台灣，「桌球教父」的稱謂當之無愧。
除了自身不斷在國內外大賽斬獲好成績，莊智淵在2008年斥資千萬，興建一座四層樓的「智淵桌球運動館」培養台灣桌球幼苗，並且在球館收養幾十隻流浪狗，非常愛護毛小孩的他時常為流浪動物發聲，甚至拍攝公益短片，為浪浪們宣傳找家。
更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。