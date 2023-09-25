亞運桌球／中國觀眾一面倒幫伊朗加油　日本男團遭淘汰爆出大冷門

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「在團體賽中打的畏首畏尾，我在這場比賽中打得不像自己。」日本主將張本智和賽後如此說道，輸球時失落的神情和他在亞運時放話要以「奪牌為目標」的意氣風發相比，判若兩人。
這場比賽伊朗隊完全打出自己風格的節奏，尤其是後兩位選手諾沙迪和賽義德阿米爾獨特的擊球和慶祝動作，似乎有些打亂了對手的節奏。而張本在首戰拚了5局未能拿下，無疑也影響了團隊士氣。
張本智和一度被中國桌球隊認為是這個時代主要的對手，目前他的世界排名第4，但是他在國際賽常常會敗給一些名次比自己更低的選手，穩定性不足成為他無法更上一層樓的關鍵。
這場比賽由於是在杭州舉行，現場觀眾對於日本隊顯然帶有一些敵意，不斷地為伊朗隊加油，後者成為當天會場內歡呼聲僅次於中國隊的隊伍，而日本球員顯然對此有些不適應。
張本智和也注意到了這種奇妙的氛圍，他表示自己本來想透過自己贏得第一場勝利來扭轉氣勢，但卻輸了，直言團隊被淘汰都是自己的責任。而吉村真晴則說：「我很失望，我認為必須要贏下這一場，但沒能拿出該有的表現，表現得不像是自己。」
其實這次杭州亞運主辦國對於日本代表團的對抗意識，在開幕式上就感受得出來，日本進場的歡呼聲是最小的，在後續的比賽，大部分進場關注也幾乎都選擇為他們的對手加油。