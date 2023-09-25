竹科爆40家公司裁員！勞動部：整體無薪假增139人、竹科無申報

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勞動部指出，本期主要的變動還是在製造業，較顯著的在金屬機電業，共增加9家，多了250人實施無薪假，其中有1家氣動打釘機製造業者接單不穩，實施人數較多，約達170多人，是二次實施，9月初曾停止實施，但到9月底又再次申報實施，顯示訂單還沒有回穩。
勞動部表示，金屬機電業整體的情況仍是以個別廠商為主，有增有減，如中部1家工具機製造商接到短單，原實施無薪假100多人，提前於本期停止實施；1家資訊電子工業業者，主要做電子零組件，因為公司接到急單，也中止無薪假，人數約6、70人左右。
勞動部指出，在化學工業中，有1家貼紙印刷廠因實施無薪假到期，而有162人恢復上班，業者表示之後不會再接續實施；其他如運輸及倉儲業、批發及零售業、住宿及餐飲業等變化不大，支援服務業（旅行社）這期雖微增23人，但主要是派遣員工，整體而言也沒有明顯變化，勞動部會持續觀察。
面對智慧型手機市場持續低迷，高通被爆出將有大規模裁員消息，讓科技園區的工程師們人心惶惶，竹科管理局透露，還未接到高通的通報，但9月已有40多家公司提出裁員申報，目前共有165人被裁，比以往同期的裁員數還要高上許多。
勞動部表示，竹科本期並沒有企業來申報無薪假，新增者都在其他的產業或地區。