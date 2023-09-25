明揚被轟血汗工廠！公司高層：做不好的地方必虛心檢討

竹科爆40家公司裁員！勞動部：整體無薪假增139人、竹科無申報

▲勞動部今（25）日公布最新無薪假人數，本期新增21家、139人，對於竹科爆出逾40家公司裁員，勞動部表示，未收到無薪假申報。（示意圖／取自pixabay）
▲勞動部今（25）日公布最新無薪假人數，本期新增21家、139人，對於竹科爆出逾40家公司裁員，勞動部表示，未收到無薪假申報。（示意圖／取自pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

勞動部今（25）日公布最新減班休息（無薪假）人數為1萬1877人，較前一期增加21家、139人，仍以製造業較顯著，其中1家氣動打釘機製造業者實施約170人較多；另外，針對近來竹科爆出逾40家公司裁員潮，勞動部表示，未收到任何一家公司申報無薪假。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部今天公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計663家，實施人數11,877人，較上一期、9月18日公布的數據，增加21家，人數增加139人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為3個月（含）以下。

勞動部指出，本期主要的變動還是在製造業，較顯著的在金屬機電業，共增加9家，多了250人實施無薪假，其中有1家氣動打釘機製造業者接單不穩，實施人數較多，約達170多人，是二次實施，9月初曾停止實施，但到9月底又再次申報實施，顯示訂單還沒有回穩。

勞動部表示，金屬機電業整體的情況仍是以個別廠商為主，有增有減，如中部1家工具機製造商接到短單，原實施無薪假100多人，提前於本期停止實施；1家資訊電子工業業者，主要做電子零組件，因為公司接到急單，也中止無薪假，人數約6、70人左右。

勞動部指出，在化學工業中，有1家貼紙印刷廠因實施無薪假到期，而有162人恢復上班，業者表示之後不會再接續實施；其他如運輸及倉儲業、批發及零售業、住宿及餐飲業等變化不大，支援服務業（旅行社）這期雖微增23人，但主要是派遣員工，整體而言也沒有明顯變化，勞動部會持續觀察。

面對智慧型手機市場持續低迷，高通被爆出將有大規模裁員消息，讓科技園區的工程師們人心惶惶，竹科管理局透露，還未接到高通的通報，但9月已有40多家公司提出裁員申報，目前共有165人被裁，比以往同期的裁員數還要高上許多。

勞動部表示，竹科本期並沒有企業來申報無薪假，新增者都在其他的產業或地區。

高通裁員潮燒至台灣？傳10月將裁200人　竹科管理局：未收到通報

高通裁員風暴延燒！官方證實組織調整　兩岸員工遣散費曝光

繼美光之後、台灣高通也要裁員200人？高通怎麼了？

1.1萬人無薪假！製造業訂單差、再增712人　自行車零件業成常客

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞