9月只有「鴛鴦颱風」生成！恐創72年來新低紀錄 中秋連假是關鍵
2023年8月底生成的海葵颱風 （HAIKUI）在9月初登陸台灣後，打破4年無颱風登陸紀錄，但進入9月後，至今（25）日卻只有1顆鴛鴦颱風（YUN-YEUNG）生成，若到9月底中秋連假結束後仍無颱風生成，將打破1951年來，9月最少都有2顆颱風生成的紀錄，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，「現階段環境很有可能達成！」
記者張志浩/綜合報導
賈新興指出，如果週六（9月30日）前再沒有颱風生成，則今年9月就只有1個颱風生成，打破1951年以來9月颱風生成數最少的一年，在有颱風紀錄以來，史上9月颱風生成數最少是2個，分別出現在1951、1960、1973、1983、1986等年份，史上9月最多颱風生成則是8個，分別出現在1988、1994、2013等年。
賈新興解釋，目前數據觀測9月颱風雖然偏少，但今年9月在西北太平洋仍是有颱風發展的大環境，尤其低壓帶非常活躍，但推測在這樣子的大環境中，整個風場、各個天氣系統可能導致垂直風切過強，導致有良好的環境，颱風卻長不出來的情況，詳細原因值得後續分析。
賈新興提及，觀察近期環境，菲律賓東方熱帶擾動有可能成為「熱帶性低氣壓」，最快可能生成颱風的時間落在週六晚上至下週日（10月1日）之間，但機率也只有30％至40％，因此高懸72年的9月颱風記錄很可能被打破。
賈新興補充，今年截至目前共有13個颱風生成，長期平均是18.6個，這數據也明顯偏少，同時創下1951年以來第4名偏少，與1954、1969、2020年2023並列，此外，同期史上最少是1998年只有9個颱風生成，其次是1983的11個颱風生成；而今年7月至9月只有10個颱風生成，也比長期平均14個明顯偏少，並創下1951年以來第3名偏少，最少的一年是1951和1986年只有8個颱風生成。