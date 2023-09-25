新光三越Diamond Towers開箱！完整品牌、4大亮點　LOEWE首家香氛

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1F：名品Burberry、Delvaux、Fendi、Loewe、Panerai；化妝品AESOP、LA MER海洋拉娜；香氛LOEWE PERFUMES、JO MALONE LONDEN等。
2F：香氛10X、LE LABO、SABON；咖啡廳Gelovery Gift法式甜點店；服飾品牌ARTIFACTS、ARTE WHITE等。
3F：服飾Beams、HARA、NIKE SPORT2.0、NEW BALANCE、ASICS、CONVERSE、NEW ERA；咖啡廳勺日ZHUORI。
4F：美麗市場、小小樹食、豆豆里、日本橋 玉丼；咖啡廳Kafe D、九州鬆餅瓦芙、Purebread Bakery等。
📍香氛品牌：4大香氛獨家專賣店、6大首發品牌領軍
Diamond Towers一口氣延攬多家全台獨家香氛專賣店，5個首發品牌包括，「LOEWE PERFUMES」全台首發精品香氛概念店；「10X」10/10集團全台首發潮流香氛選品店，包含獨家代理的兩大香氛品牌，來自韓國的BORNTOSTANDOUT，法國的MATIERE PREMIERE；還有來自紐約的保養品牌「MALIN＋GOETZ」全台首發專門店；法國瑪莉皇后跟拿破崙都著迷的香氛品牌「Trudon」則為世上現存最古老的香氛蠟燭工坊。
除了獨家品牌外，商場還有「迪奧香氛世家」、「G.ARMANI」、「AESOP」、「JO MALONE LONDEN」等，最完整的9大頂級香、個性香。
📍「BEAMS」全台首家正裝型態店，5大新奢潮流選品店
Diamond Towers共導入五家橫跨服飾、香氛、飾品的潮流選品店，包括「TRENDS」、「ARTIFACTS」，「BEAMS」則推出台灣首間正裝型態店，引進BEAMS F、Brilla per il gusto、Internatinoal Gallery BEAMS、Demi-Luxe Beams、AK+1共5支獨家首發支線品牌；商場還有輕珠寶選品店「ARTE WHITE」、「10X」潮流香氛店。
還有3樓時髦運動裝區，有包括全球最新店裝的NIKE SPORT2.0、NEW BALANCE、ASICS、CONVERSE、NEW ERA等人氣品牌。
📍4大美型咖啡廳、6款鑽石塔限定甜點
「Simple kaffa興波咖啡」位於一館1樓，世界咖啡師大賽冠軍吳則霖創立，慶祝試營運獨家設計兩款飲品／甜品，「東加拿鐵」、「蛋黃酥阿芙加朵」；「Gelovery Gift法式甜點店」位於1館2樓，為IG洗版系甜點店，小巧精緻的法式甜點；「勺日ZHUORI咖啡」位於一館3樓，有著最美韓系咖啡廳之稱，是營運更獨家設計全新甜點，以288層超酥脆法式千層搭配手工內餡；「Kafe D」位於一館4樓，搭配鑽石塔限定的盤式甜點「微醺綠寶石」、「最近有點芒」，讓咖啡與甜點風味交融，令人陶醉於味蕾的盛宴。
【Diamond Towers二館】1至2樓，進駐全台首家DIOR精品形象旗艦店，3至4樓共4家全新高端餐飲品牌。
1F、2F：全台首家DIOR精品形象旗艦店
3F：li鐵板燒、板前中山、夏花餐室
4F：A／Alcoholiday
📍4大全台首發米其林級高端餐飲品牌
Restaurant「Ａ」位於二館4樓，由主廚黃以綸領軍的餐飲品牌，融合設計工藝與精緻料理技法，首波10月底前訂位已經額滿；「夏花餐室」位於二館3樓，是由米其林推薦，擁有許多鐵粉知名印度料理「想想廚房」打造的全新品牌；「li teppanyaki」位於二館3樓，是日式初魚餐飲集團，繼「初魚鮨」、「初魚鐵板燒」後打造全新品牌。有別於以往日式風格，以法式鐵板燒呈現，更重視餐酒搭配。