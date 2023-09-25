再送iPhone15給徐巧芯助空戰？朱立倫笑回：先選上比較重要
國民黨主席朱立倫2021年甫上任時，才剛公布最新人事安排，台北市徐巧芯卻突然退出黨內群組，被認為是不滿人事安排，朱立倫當時對此回應，如果是徐巧芯手機不好，可以送一支新的給她，徐巧芯隨即許願，要一台「iPhone13 pro max 1TB 天峰藍」，結果徐巧芯果真收到朱立倫送的手機，今（25）日朱立倫被媒體問及，是否會再送iPhone15？朱則笑著回應，「先要選上比較重要」。
記者林怡昕／台北報導
朱立倫今天出席「徐巧芯辦公室十月國慶愛國行動」，有媒體提問，iPhone15近日剛上市，朱立倫是否要再送iPhone15給徐巧芯？朱立倫則笑著回應，會給徐巧芯各種鼓勵，強調「先要選上比較重要」。
徐巧芯提問，「主席有沒有覺得送我iPhone13，我把手機功能發揮淋漓盡致，送我這隻手機非常值得」，朱立倫回應，因為這樣，自己收到好多議員、立委說，為什麼只有徐巧芯有，「我就說要跟巧芯一樣可愛啊。」
徐巧芯說，自己是要利用社群工具，隨時掌握民進黨、1450網軍動態，在網路發布讓更多人知道民進黨的真相，就有機會收到朱立倫送的手機。
朱立倫也說，徐巧芯是國民黨新世代空戰女神，但是不只空戰，就在路戰上也勤跑基層，擔任市議員兩屆都非常努力，一步一腳印對她有信心。