小隊長獨活崩潰內心「強烈罪惡感」 心理師進駐屏東盼減輕痛楚
屏東明揚工廠前天發生大火釀嚴重死傷，其中有4名勇消在救難中殉職，據了解受傷倖存的消防小隊長陳文川在醫院見到行政院長陳建仁時崩潰大哭，自責稱「整個小隊只有我活下來」。此外百餘人傷亡無論是傷者與亡者家屬都受到身心受到創傷，對此高雄凱旋醫院臨床心理科率隊進駐屏東，協助這群人度過這段痛苦的經歷，主任鍾素英表示，這段期間警消可能會出現強烈罪惡感、害怕執勤、情緒不穩甚至逃避憤怒，期盼能夠努力讓他們重新恢復健康。
記者陳威叡／台北報導
鍾素英說，今日以高雄精神醫療網主責醫院身分，來到屏東協助這起令人感到心碎的創傷事件，前2年城中城大火，團隊在處理大火創傷應有經驗可以分享，且凱旋醫院是南台灣最大精神專科醫院，包括醫師60位、臨床心裡師30位，而屏東全縣臨床心理師有39位，凱旋醫院等於是一個縣的人力，屏東縣人力上有困難，團隊有經驗可以傳承，特別過來提供協助。
鍾素英表示，團隊協助的內容緩解家屬、倖存者過程中經歷的痛苦，幫助他們重新站起來面對人生，而此次大火過世的人在社會上具有貢獻，無論是職場或家庭都扮演重要的角色，如今痛失菁英，希望能過協助家庭與幫助消防弟兄重新振作起來，面對人生與職場。
鍾素英指出，警消爲社會做出奉獻，讓社會安全得到保障，另呼籲家屬與警消能夠主動求助，團隊希望能夠回饋心力幫助他們、為他們付出。
媒體關心倖存小隊長是否有創傷後壓力（PTSD），鍾素英說，目前急性壓力反應，會有哀傷反應可以理解，但要超過一個月的時間才能斷定是否為PTSD，至於對消防弟兄有強烈罪惡感、害怕執勤、情緒不穩或逃避與憤怒，甚至日後透過喝酒解決創傷，這些都是不樂見的狀況，團隊希望努力去做，期盼能夠重新恢復他們健康。