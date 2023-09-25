侯友宜正式請長假投入大選　新北藍綠議員拿賴清德攻防

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張維倩提到，《憲法增修條文》中談及副總統即是備位元首，政治上扮演協調角色，在總統缺位時才有特定權責，並不會有任何請假規定，過去早有前副總統呂秀蓮競選連任及前副總統連戰參選總統的往例；反觀侯友宜才剛上任九個月就落跑把行政責任丟兩邊，拿賴清德來護航侯友宜的行為，真的是回力鏢打到自己。
新北市議會民進黨團幹事長卓冠廷說到，賴清德當年是為了抗議時任議長李全教涉賄，宣布在司法未釐清以前不進入議會，那試問侯友宜不進議會是要抗議議長涉犯什麼重大法律嗎？還是要拉新北市議長蔣根煌下水，如此可知侯友宜只是不敢被質詢，因為一問就原形畢露；更別提國民黨團還能說侯請假市政團隊只會更繃緊神經，既然如此侯友宜去年何必競選連任，不如即刻起率領一級主管全體請辭，提振精神效果更佳。
新北市議會民進黨團書記長林秉宥指出，當初賴清德為向人民負責，在任期尾聲主動請辭才去接任行政院長，希望將這個負責任的精神分享給侯友宜，勸他懸崖勒馬趕緊辭職。
民進黨新北市議員顏蔚慈、陳乃瑜、黃淑君、張嘉玲、張錦豪、翁震州、戴瑋姍、李宇翔、蘇錦雄也都紛紛發言，痛批侯友宜請假就是為了逃避議會質詢，沒有把新北市民放在心中。
對此，新北市議會國民黨團書記長廖先翔回應，賴清德平日全力拚選舉，行有餘力才願意做副總統的工作，嘲諷賴清德的正職不是副總統跟黨主席，是在選總統。
新北市議會國民黨團副書記長江怡臻提到，賴清德用納稅人的錢跑選舉行程，用副總統身份為黨籍參選人站台造勢，若正副總統沒有請假的問題，那參與選舉只有一個方式，就是「辭職」，不要把國庫變成24小時提供選舉資源的地方。
國民黨新北市議員呂家愷表示，賴清德至今選務行程滿滿卻遲遲不請假，也請民進黨不要忘了當初賴清德在當台南市長是怎麼樣的拒進議會230天，一個侯友宜合法請假3個月，一個賴清德拒絕備詢8個月之久，到底是誰辜負人民？
國民黨新北市議員陳偉杰指出，民進黨落跑參選例子比比皆是，2018年九合一選舉，包括柯文哲、鄭文燦、林佳龍、李進勇、潘孟安共14位縣市長請假拚選舉，2022年民進黨也高達七位現任立委，包括周春米、鄭運鵬、劉建國、蔡其昌等，參選地方首長，這就是綠能你不能，民進黨雙標再現。
新北市議會明日新會期將開議，面對接下來侯友宜請假後的議事攻防，藍綠黨團議員也都磨刀霍霍，各有算盤計畫，縱使侯友宜不進議會，仍必須掌握新北版圖民意反映，避免影響選情。