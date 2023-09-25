中華職棒／高國輝9月30日正式引退！富邦悍將推相關商品以饗球迷

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是哪一發全壘打，讓高國輝成為你我心中的HERO呢？從2008年八搶三對加拿大的那一轟，國輝成為家喻戶曉的中華英雄，回到中華職棒用全壘打寫情詩，成為我們的棒球情人，在「完美輝擊： MY HERO」主題日兩天，將舉辦高國輝主題特展，將展出高國輝棒球生涯的各式展品，邀請球迷朋友一同來回顧高國輝的棒球之路。
場外還有與高國輝有關的闖關活動，包括「棒球眼裡出情人」、「400英尺外的王者」、「經典時刻」、「28傳奇」等關卡，只要完成闖關，就能獲得高國輝紀念磁鐵， 9月30日贈送400英尺王者款、 10月1日為勝券在握款，數量有限，送完為止。
為了讓球迷朋友可以留下與高國輝共同的記憶，悍將推出一系列「完美輝擊： MY HERO」引退商品，包括紀念小球棒（含底座）、紀念球、紀念毛巾、滑鼠墊、軍牌項鍊、球衣抱枕，以及高國輝完美輝擊球員版主、客、假日版球衣、引退紀念TEE，M&N聯名復古球衣、球員版棒球帽、紀念老帽及紀念臂章等多樣品項，另外還有實戰認證親簽球棒、引退賽實戰認證親簽比賽球，以及高國輝完美輝擊引退紀念公仔等極具價值的紀念品提供給球迷朋友收藏，預購商品將在9月28日中午12點於MOMO品牌旗艦館開放預購，現貨商品將在9月29日下午2點於G Store商品旗艦店開賣。
除了週末的主題日之外，中秋佳節加碼讓悍將家人們與高國輝一起過！9月29日富邦悍將G Store商品旗艦店將舉辦「MY HERO 高國輝見面拍照會」，活動當日至 G Store商品旗艦店購買悍將商品最終消費金額達 3,000元，即可獲得拍照會資格，限額80名。