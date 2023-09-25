減毒新冠「淨冠方」美國電商上架！陽明交大攜順天堂推科學中藥

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根據中醫，連翹有助淨化咽喉、黃芩有助淨化上焦、柴胡有助淨化肌理、厚朴有助淨化腸肺、藿香可淨化癘氣。許中華說，從SARS到COVID-19臨床經驗發現，這款藥方可以建立預防病毒入侵的防護網，也可以弱化病毒改善喉嚨痛、咳嗽及頭痛等症狀，相關科學實驗也已發表在國際期刊；儘管目前疫情已趨緩和，但病毒變化無常難以預知，唯有加強自身免疫，以不變應萬變，才能避免被病毒入侵。
陽明交大指出，「淨冠方」技轉順天堂後，順利打開美國市場，以保健食品的形式在美國販售。商品化前，「淨冠方」是以傳統水煎藥形式提供民眾服用，考量藥材品管及需要將煎煮液科學化與標準化，順天堂將「淨冠方」做成方便且易服用的膠囊劑型，不僅攜帶方便也符合美國市場服用習慣，讓更多外籍民眾能輕鬆享受天然中草藥的好處。
順天堂總經理莊武璋說，「淨冠方」成功上市不僅是中醫藥界的一大里程碑，更是對全球健康的重大貢獻，在「淨冠方」於美國Amazon上架之前，順天堂已透過自身在美國的網路通路販售，並一本初衷致力於推廣科學中藥教育，這次與陽明交大合作將「淨冠方」推向國際，能讓非華人區域如歐美等，更瞭解中草藥也能幫助預防流感、新冠、提升免疫之好處。