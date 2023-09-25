專案基金專家把關、0手續費加低成本　助爸媽為孩子儲備教育金

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基富通看見爸媽的需求，因此今年7月在「好好退休準備平台」的架構下，推出「好好長大」活動，透過專案基金有專家篩選把關、終身0手續費與低經理費等超低投資成本的優勢，協助與鼓勵父母一點一滴為孩子儲備教育或成長基金，讓爸媽能夠快樂養育孩子，同時無後顧之憂做好個人退休準備，未來能夠盡情享受退休後的第二人生。
為了讓更多家長認識親子理財的意義與價值，基富通與集保結算所於9月23日周六晚上在台北兒童新樂園共同舉辦主題日活動，並有元大投信、安聯投信、百達投顧、國泰投信、富蘭克林投顧及摩根投信共6大基金公司響應，設置親子理財益智闖關攤位，與現場超過3000位大、小朋友，及家扶基金會扶助家庭，一起公益做愛心、同樂學理財。
基富通總經理王浩宇表示，孩子雖然沒有固定的收入，但是從出生到成年，每年都會收到長輩給的紅包與獎助學金，如果能夠善用時間創造複利效果穩健理財，長期下來有機會累積一桶金，可做為高等教育或創業基金。
相較於目前市場上流行的理財商品，「好好退休－好好長大」專案基金有專家把關，依基金評等、波動風險、規模、計價幣別等條件，從市面上2000檔合法基金中挑選而出，兼顧績效與波動風險，而且提供終身0手續費、獨創經理費不超過1%，費用成本媲美股票型ETF，20歲以下開戶再享基富通全平台終身VIP資格，非常適合長期投資理財。