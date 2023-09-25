跟幾米、小貓巴克里一起搭車！台灣大車隊攜手文博會推移動展覽館

台灣大車隊與2023台灣文博會攜手合作，用前所未有的展現方式，讓台灣各地城市街道化為文藝伸展台。自即日起至年底，台灣大車隊有上百台小黃與多元計程車貼上台灣文博會精心挑選的「台灣特有種本土插畫IP」車貼。台灣特有種IP包括，我是馬克、幾米、小貓巴克里、汪來汪趣、Ｈ.H先生等，它們將成為台灣文創的代表，出現在城市的每個角落，讓民眾站在街頭就能沉浸在這場文化饗宴中。
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林念臻分享，計程車身上面的閃電圖騰給人活潑、速度感的氛圍，象徵品牌期許提供消費者速度、便利的叫車與生活媒合服務，這次透過行動展覽館的打造，期望帶給台灣的城市街道可愛、活潑、趣味的視覺饗宴。
擔任55688多元計程車司機的先生是「小貓巴克里」的粉絲，他說，「我自己本身就有關注動漫，能將喜歡的台灣動漫IP貼在車上、行駛在路上讓更多人看到，以行動相挺台灣文化，我感到很自豪。而且每天上工前看一眼可愛的車貼、就能給我活力與元氣，乘客也會好奇詢問，主動和我閒聊動漫話題。」
另一位司機許先生說，貼上台灣特有的動漫IP「夏仙」車貼後，讓車子成為馬路車陣中最閃亮的一顆星，增加辨識度讓乘客方便認車，是意想不到的好處。
2023台灣文博會為史上最大規模，展館數歷屆最多，首次跨出單一縣市全台響應，從舊空總出發，延伸至國家鐵道博物館、華山文創園區、松山文創園區與花博爭艷館等5大文化場域。展期從9月22日開始至10月1日，歡迎有興趣的民眾至各展區參觀。