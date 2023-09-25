第十二屆台灣小姐選拔複選才藝賽15強入圍總決賽

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潘逢卿說，大會至今已派出近60位台灣小姐到21個國家参加國際選美賽，世界前三強的國際小姐、前四強的全球小姐等國際選美賽，都有台灣小姐的倩影，台灣不缺席國際選美賽，就是要讓世界看見台灣。
這屆佳麗最特別的是有二位是台日、台美混血，也有從阿根廷回國参賽及原住民、新住民第二代等，更有多位網紅及聲樂家、舞蹈家，還有選美戰將挑戰台灣小姐，其中一對最年輕的姊妹花ㄧ起報名並ㄧ起入圍複賽。
這次參賽佳麗學歷都很高，國立大學碩士生就有三位。複選才藝賽選出特殊才藝前三名分別為冠軍陳思宇、亞軍都村思依耐、季軍林沛瑢，加總自選泳裝分數晉級總決賽佳麗有林沛瑢、陳思宇、都村思依耐、邱邑函、林佑儒、呂婕瑜、何雅筠、謝沛苡、陳楊佳、葉妤珊、吳品儀、王蕾、林筠容、游雅晴、鐘惠琳等15位。
活動特別找來第11屆台灣小姐最佳活力獎高千棃及聽障大使張語珊主持，評審也都來頭不小，有醫美專家、美學藝術專家、整體造型專家等專業評審。評審老師一致表示，今年才藝比賽精彩程度堪稱歷年之最，其中至少有五位有類職業水準的表現，可見台灣小姐赤的素質一屆比一屆高。
潘逢卿也特別報告好消息，選拔大會已確認接辦2024世界美顏小姐全球賽(2024 face of beauty international)在台灣，屆時將有50國佳麗到台灣，是疫情後台灣接辦的最大型國際選美活動。