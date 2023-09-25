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第十二屆台灣小姐選拔複選才藝賽15強入圍總決賽

▲台灣小姐選拔複選才藝賽佳麗們拿出個人的絕活，並穿上泳裝展現身材與自信，最後共選出15位入圍總決賽佳麗。（圖／記者陳美嘉攝）
▲台灣小姐選拔複選才藝賽佳麗們拿出個人的絕活，並穿上泳裝展現身材與自信，最後共選出15位入圍總決賽佳麗。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

二年舉辦ㄧ次的台灣小姐選拔活動，迄今已邁入第23年。今年第12屆經9月10日台中初賽後，複選才藝賽24日在高雄市立空中大學登場，佳麗們拿出個人的絕活，並穿上泳裝展現身材與自信，最後共選出15位入圍總決賽佳麗。

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台灣小姐選拔大會主任委員潘逢卿表示，活動主要是拔擢熱心公益的優質台灣女青年，以樹立優良女性典範，共同宣揚台灣美儀有愛的世界觀。當選台灣小姐後，在國內配合助政府ㄧ起推廣台灣觀光、慈善公益等；總決賽當選前六名並有機會出國代表台灣参加國際選美賽事，為台灣爭取榮耀，並做好柔性國民外交。

▲ 才藝賽冠軍陳思宇（中）、亞軍都村思依耐（右）、季軍林沛瑢。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲ 才藝賽冠軍陳思宇（中）、亞軍都村思依耐（右）、季軍林沛瑢。（圖／記者陳美嘉翻攝）
潘逢卿說，大會至今已派出近60位台灣小姐到21個國家参加國際選美賽，世界前三強的國際小姐、前四強的全球小姐等國際選美賽，都有台灣小姐的倩影，台灣不缺席國際選美賽，就是要讓世界看見台灣。

這屆佳麗最特別的是有二位是台日、台美混血，也有從阿根廷回國参賽及原住民、新住民第二代等，更有多位網紅及聲樂家、舞蹈家，還有選美戰將挑戰台灣小姐，其中一對最年輕的姊妹花ㄧ起報名並ㄧ起入圍複賽。

這次參賽佳麗學歷都很高，國立大學碩士生就有三位。複選才藝賽選出特殊才藝前三名分別為冠軍陳思宇、亞軍都村思依耐、季軍林沛瑢，加總自選泳裝分數晉級總決賽佳麗有林沛瑢、陳思宇、都村思依耐、邱邑函、林佑儒、呂婕瑜、何雅筠、謝沛苡、陳楊佳、葉妤珊、吳品儀、王蕾、林筠容、游雅晴、鐘惠琳等15位。

活動特別找來第11屆台灣小姐最佳活力獎高千棃及聽障大使張語珊主持，評審也都來頭不小，有醫美專家、美學藝術專家、整體造型專家等專業評審。評審老師一致表示，今年才藝比賽精彩程度堪稱歷年之最，其中至少有五位有類職業水準的表現，可見台灣小姐赤的素質一屆比一屆高。

潘逢卿也特別報告好消息，選拔大會已確認接辦2024世界美顏小姐全球賽(2024 face of beauty international)在台灣，屆時將有50國佳麗到台灣，是疫情後台灣接辦的最大型國際選美活動。

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