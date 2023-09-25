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運彩線上會員指定證號　運彩公會提供總額500萬好禮

▲中華民國運動彩券經銷商商業同業公會邀請大家一起挺體育贏運彩，註冊第三屆台灣運彩會員93181001指定證號提供總額500萬好禮(圖／運彩公會提供2023.9.25)
▲中華民國運動彩券經銷商商業同業公會邀請大家一起挺體育贏運彩，註冊第三屆台灣運彩會員93181001指定證號提供總額500萬好禮(圖／運彩公會提供2023.9.25)

記者柳榮俊/綜合報導

▲中華民國運動彩券經銷商商業同業公會代言人雅涵Kimi(圖／運彩公會提供2023.9.25)
▲中華民國運動彩券經銷商商業同業公會代言人雅涵Kimi(圖／運彩公會提供2023.9.25)
台灣運動彩券自2008年5月起發行，盈餘挹注體運發展基金機高達541億，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會(運彩公會)理事長何昱奇表示，經過3年的疫情洗禮，消費型態改變，運動彩券不再拘限實體的彩券行，透過台灣運彩官方網站，在家看球賽動一動手指就能玩運彩。
 

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明年2024台灣運彩即將邁入第三屆，預計開放24小時線上投注，世界賽事投注無時差，各經銷商無不摩拳擦掌，搶攻網路會員商機；何昱奇表示運彩公會也發起，提早預約加入第三屆指定經銷商證號93181001，即可抽賓士A180活動，並由啦啦隊女孩雅涵Kimi、璇璇Wendy擔任活動代言人；即日起到2024年2月底前，只要加入第三屆台灣運彩會員93181001指定證號，截圖系統畫面至活動LINE@，即獲得抽獎資格，總計1688個獎項，並由「長福會計事務所確信認證」，彩禮總金額高達500萬。


何昱奇分享，每買100塊的運動彩券，就有10塊錢投入到我們的運動發展基金裡面，541億的預算，大幅度幫助體育改善運動環境及提高運動風氣，網路線上通路商機無限，經銷商舉辦活動各憑本事，身為行業領頭羊，更加額外謹慎力求完善，慎選兩位代言人雅涵Kimi、璇璇Wendy，透過會員3輪遴選而出，分別來自台灣民眾最關注運動賽事，棒球、籃球的人氣啦啦隊女孩，希望藉由女孩關注度，提升全民關注，共同買運彩助體育。


運彩公會邀請大家一起挺體育贏運彩，搶先註冊第三屆台灣運彩會員93181001指定證號，前2萬名註冊成功會員，獲得獨家運動2用玻璃水壺。抽獎禮品有特獎小豪車A180賓士，還有10台光陽電動機車、AirPods Pro 藍芽耳機、SAMSUNG平板、小米POCO Watch、7-ELEVEN商品卡(面額$1000)….總共1688個獎項， 2023年7月底已全數採購(車輛簽訂採買合約)，並由長福會計事務所確信認證，總計彩禮市值高達500萬，。


何昱奇表示，預約第三屆93181001證號，明年一月至2024年7月底前，投注累積滿10萬，另加碼抽出6名杜拜奢華頂級8日遊，每位旅遊價值新台幣50萬元，四大奢華飯店、豪華商務艙、米其林美食饗宴、直升機體驗、法拉利樂園、沙漠探險、奢華遊艇…..；運彩公會邀請大家一起買運彩改善運動環境，幫助中華選手在國際賽事上發光發熱，預約加入第三屆台灣運彩會員93181001指定證號，更有機會暢遊杜拜奢華頂級8日遊，助體育人生很精彩。(廣告)


活動網址：https://event.sldca168.com

活動LINE@ : https://lin.ee/BOGjMG3


》》舊會員快速預約(第2屆轉第3屆指定證號93181001)：https://transfer.sportslottery.com.tw/zh-tw/transfer/step1?thirdrid=93181001


》》新申辦(先加入第2屆，並勾選第3屆指定證號93181001)：

https://channel.sportslottery.com.tw/zh-tw/register/step1?retailerId=92183033

▲加入第三屆台灣運彩會員93181001指定證號(圖／運彩公會提供2023.9.25)
▲加入第三屆台灣運彩會員93181001指定證號(圖／運彩公會提供2023.9.25)

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