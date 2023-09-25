運彩線上會員指定證號　運彩公會提供總額500萬好禮

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何昱奇分享，每買100塊的運動彩券，就有10塊錢投入到我們的運動發展基金裡面，541億的預算，大幅度幫助體育改善運動環境及提高運動風氣，網路線上通路商機無限，經銷商舉辦活動各憑本事，身為行業領頭羊，更加額外謹慎力求完善，慎選兩位代言人雅涵Kimi、璇璇Wendy，透過會員3輪遴選而出，分別來自台灣民眾最關注運動賽事，棒球、籃球的人氣啦啦隊女孩，希望藉由女孩關注度，提升全民關注，共同買運彩助體育。
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何昱奇表示，預約第三屆93181001證號，明年一月至2024年7月底前，投注累積滿10萬，另加碼抽出6名杜拜奢華頂級8日遊，每位旅遊價值新台幣50萬元，四大奢華飯店、豪華商務艙、米其林美食饗宴、直升機體驗、法拉利樂園、沙漠探險、奢華遊艇…..；運彩公會邀請大家一起買運彩改善運動環境，幫助中華選手在國際賽事上發光發熱，預約加入第三屆台灣運彩會員93181001指定證號，更有機會暢遊杜拜奢華頂級8日遊，助體育人生很精彩。(廣告)
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