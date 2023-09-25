Lin bay 好油、王鴻薇遭恐嚇　網路專家曝：典型網路水軍假帳號

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而偵辦本案同時，警方也向林男表達關心，希望能夠協助說明案件相關資訊，藉以釐清案情以利盡速破案。但詭異的是林男先是不願意接受警方關心，電話不接不回，最後甚至由其妻子回電警方，代為表達「目前一切安好」，但堅持拒絕報案。
王鴻薇部分則是聲稱自己在臉書也受到威脅，警方在7月間開始偵查，嫌犯二次留言恐嚇臉書註冊及登入IP紀錄，則分別位於美國、馬來西亞及越南，在登記的社群也都沒有正常的發言紀錄，也沒有社群的朋友圈，樣態不像一般藍綠支持者，反而更像中國常運用的網路水軍。與林男相同，王鴻薇事發之後也沒有面對媒體，或是積極配合政府偵辦，而國民黨團今日召開要求政府限期破案的記者會，同樣不見兩位當事人親自出席。
一位熟悉網路安全議題的人士表示，「Lin bay 好油」跟王鴻薇的案例，兩人及其支持者都暗指是因為「攻擊政府」導致被恐嚇，但經過分析，恐嚇兩人的犯案帳號都具備相同樣態，就是攻擊的帳號，發文地點都在境外，帳號也都沒有其他一般的貼文，這就是典型的網路水軍假帳號。
該人士指出，境外操作這種帳號目的在規避國內安全體系追查，境外帳號國內目前的確有在運用，例如過去曾出現大量阿拉伯、越南帳號的網路代操行銷，通常就是中國的在地協力者；或是新聞曾經揭露過的特定政黨、政治人物有非本國籍帳號支持或是反對。反而政府單位、執政黨或其支持者，多半都以自己申請的帳號留言，還沒有見過類似狀況。
刑事局長周幼偉表示，這幾起案件目前均由該局國際刑警科尋求國際司法互助管道。民主法治國家的言論自由為普世價值，若網路言論尚未有違法情形，警察機關都會予以尊重，但留言、訊息內容若已涉及公眾及人身安全恐嚇，引起大眾及個人恐慌，警察機關將依法嚴辦、追查到底，絕不寬貸。