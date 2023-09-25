知名醫材公司捐贈脈照靜脈定位儀助中華醫大培育人才

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捐贈儀式24日晚間在中華醫大台南市校友會理監會議上舉行，由醫凡企業公司總經理周玉堂親自將儀器交給校長孫逸民，醫凡企業副總經理鄭鈺鈴、總經理特助馮圓媛、南區業務王柏凱、台南縣醫事檢驗師公會理事長潘顯堂、中華醫大台南市校友會會長邱慈意及多位理監事、台南華一扶輪社創社社長謝馨慧、華醫主任秘書洪明權、護理系系主任蔡富棉、醫檢系系主任黃昭祥等一同見證企業助學善舉。
孫逸民表示，台南縣醫事檢驗師公會理事長潘顯堂是華醫傑出校友，目前也是台南市校友會的副會長，而台南華一扶輪社創社社長謝馨慧是台南市校友會理監事成員，在現任會長邱慈意的帶領下，經常熱心公益、助學學弟妹，進而促成此次醫凡企業捐贈脈照靜脈定位儀的善舉，堪稱是華醫人愛心的匯聚與循環，學校一定會善用儀器輔助教學、培育人才，讓學生在專業技能上精益求精，畢業後在臨床醫療服務幫助更多人。
脈照靜脈定位儀為可協助醫護人員找到適當靜脈位置之輔助工具，利用近紅外線技術將靜脈進行可視化定位，對於醫護人員面對血管不易辨識者執行注射時提供定位輔助。醫凡企業捐贈的兩台脈照靜脈定位儀將分別安置在護理系和醫學檢驗生物技術系的實驗室，提供學生操作實務時練習輔助之用。