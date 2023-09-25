明揚火災釀死傷！勞動部協助職災補償與給付、啓動移工生活關懷

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此外，明揚公司的工作場域內如有派遣勞工或承攬廠商勞工共同工作且亦遭遇職業災害，明揚公司亦應與派遣事業單位及承攬事業單位共同負起職業災害補償連帶責任。勞動部也協請財團法人法律扶助基金會屏東分會適時給予勞工相關法律協（扶）助。
勞動部表示，勞工遭遇職業傷病事故，醫療費用由職災醫療給付直接處理，勞工不必擔心；勞工的部分負擔也予免除，並提供傷病治療期間短少薪資補償的傷病給付，與喪失全部或部分工作能力的失能給付及死亡或失蹤給付。
勞動部已要求勞工保險局就本次事故傷亡者名單，比對勞、職保資料庫，針對不幸受傷或死亡的勞工，主動聯繫投保單位，並積極協助勞工請領相關給付等事宜，後續並將秉持從寬、從簡、從速核發給付，即時協助受災勞工及家屬。此外，受災勞工如住院治療，經醫師診斷在非入住加護病房的期間需人照護，於請領傷病給付時，可同時請領住院照護補助，強化對受災勞工的照顧。
勞動部也統籌高屏區職業傷病診治及重建認可專業機構服務網絡，將依照勞工受傷狀態不同醫療階段，提供專業職業醫學服務、協助取得職災保險給付、客製化職能復健、職業重建協助，並連結心理諮商與精神醫療資源，持續掌握受災勞工傷病復原狀況，並將由個案管理師協助受災勞工申請「復工計畫」，以協助雇主合理調整安置受災勞工，安心康復及早日重建健康勞動力。
對於受災移工的權益，勞動部已啓動移工生活照顧關懷，由於移工並未住宿於廠區內，移工仍將於原住宿地點安置，生活物資、生活協助及通譯人員，均已要求雇主及仲介公司落實安排，並已由勞動部1955專線人員及屏東縣政府雙語諮詢人員關懷移工。
勞動部表示，明揚公司一旦經主管機關通知停工，或於搶救善後告一段落後尚無法立即復工，停工期間的工資應由雇主照給；如有要求勞工加班，協助相關搶救善後事宜，除應注意給予勞工適當的休息，並應依法給予其加班費。
勞動部強調，本次事件，現階段最重要的，是對職災勞工及其家屬的關懷照顧，勞動部會與地方政府通力合作，協助勞工申請職災保險給付及相關補助，受災勞工朋友的醫療、復健或重建需求，將安排利用高屏區專業機構相關資源，共同守護職災勞工權益，協助重返職場。
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