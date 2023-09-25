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高虹安涉詐46萬公費助理費案！3高階助理口供一致　全認罪求減刑

▲新竹市長高虹安的涉詐領助理酬金、加班費案，北院25日開庭，傳喚3名助理出庭
▲新竹市長高虹安的涉詐領助理酬金、加班費案，北院25日開庭，傳喚3名助理出庭

記者潘千詩／台北報導

新竹市長高虹安被控涉嫌浮報助理薪資及加班費46萬30元，用於買雙眼皮貼、衛生棉、或辦公室開銷等，遭檢方依涉犯貪汙罪嫌起訴。台北地院今（25）日下午傳喚高虹安國會辦公室前主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷出庭，3人都認罪，僅「小兔」黃惠玟特別提出，檢方指控她與高虹安「謀議」2字有意見，強調她只是員工，沒有決定權，都由高虹安決定。法官庭末諭知候核辦。

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去年九合一選舉期間，當時還是民眾黨立委的高虹安帶職參選新竹市長，卻被爆料涉嫌詐領公費助理費。

檢方查出，立法院有編列「公費助理工作計畫」，每月有42萬4360萬元的額度，供立委支付助理薪資，另編有「加班值班費」，每月8萬4872元的額度，供助理報加班；陳奐宇月薪7萬、黃惠玟月薪6萬2000元、陳昱愷為6萬元。

▲高虹安國會辦公室前行政主任「小兔」黃惠玟（圖／記者林調遜攝，2023.09.25）
▲高虹安國會辦公室前行政主任「小兔」黃惠玟（圖／記者林調遜攝，2023.09.25）
檢方指控，高虹安自2020年2月至同年11月止，根據每月助理人數異動，使用既有助理的名義，將42萬餘元的上限請領完畢，再將多請領的差額領出繳回；加班費也是使用薪資較高的高階助理名義，將46小時報滿，再將加班費領出繳回，涉詐領公費助理每月酬金、加班費，共計46萬30元，用於立委辦公室的支出，還被查出拿來買衛生棉、雙眼皮貼等，依涉犯《貪汙治罪條例》公務員利用職務上之機會詐取財物、《刑法》使公務員登載不實罪起訴。

對於檢方指控的犯罪事實，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷都承認，也全部不爭執。其中，陳奐宇律師表示，陳奐宇的薪水及加班費，都是黃惠玟處理，他沒有申報過也從未在申報表上簽名。

▲高虹安國會辦公室前主任陳奐宇（圖／記者林調遜攝，2023.09.25）
▲高虹安國會辦公室前主任陳奐宇（圖／記者林調遜攝，2023.09.25）
黃惠玟律師主張，勞工並沒有選擇，而且雇主為立委，只能聽從指示，違法性較低，黃惠玟確實做了法不容許的事，所以願意認罪、接受處罰，證據是她提出的，協助偵查，也查無不法所得，也非主謀，願意接受檢察官的具體求刑。

陳昱愷律師表示，陳非公務員，自白犯行也無不法所得。3名被告的律師皆主張，他們不是公務員，不僅自白犯行又認罪，也都不是關鍵支配者，處於被動與接受的角色，沒有不法所得，希望法官能依法減刑、減刑再減刑，並請求緩刑。

▲高虹安國會辦公室前法務主任陳昱愷（圖／記者朱永強攝，2023.09.25）
▲高虹安國會辦公室前法務主任陳昱愷（圖／記者朱永強攝，2023.09.25）
唯一一名沒有認罪的前公關主任、台大十三妹「公衛文」王郁文，法院另訂10月2日傳喚她出庭，另訂10月11日傳喚高虹安出庭。

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