高虹安涉詐46萬公費助理費案！3高階助理口供一致　全認罪求減刑

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檢方查出，立法院有編列「公費助理工作計畫」，每月有42萬4360萬元的額度，供立委支付助理薪資，另編有「加班值班費」，每月8萬4872元的額度，供助理報加班；陳奐宇月薪7萬、黃惠玟月薪6萬2000元、陳昱愷為6萬元。
檢方指控，高虹安自2020年2月至同年11月止，根據每月助理人數異動，使用既有助理的名義，將42萬餘元的上限請領完畢，再將多請領的差額領出繳回；加班費也是使用薪資較高的高階助理名義，將46小時報滿，再將加班費領出繳回，涉詐領公費助理每月酬金、加班費，共計46萬30元，用於立委辦公室的支出，還被查出拿來買衛生棉、雙眼皮貼等，依涉犯《貪汙治罪條例》公務員利用職務上之機會詐取財物、《刑法》使公務員登載不實罪起訴。
對於檢方指控的犯罪事實，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷都承認，也全部不爭執。其中，陳奐宇律師表示，陳奐宇的薪水及加班費，都是黃惠玟處理，他沒有申報過也從未在申報表上簽名。
黃惠玟律師主張，勞工並沒有選擇，而且雇主為立委，只能聽從指示，違法性較低，黃惠玟確實做了法不容許的事，所以願意認罪、接受處罰，證據是她提出的，協助偵查，也查無不法所得，也非主謀，願意接受檢察官的具體求刑。
陳昱愷律師表示，陳非公務員，自白犯行也無不法所得。3名被告的律師皆主張，他們不是公務員，不僅自白犯行又認罪，也都不是關鍵支配者，處於被動與接受的角色，沒有不法所得，希望法官能依法減刑、減刑再減刑，並請求緩刑。
唯一一名沒有認罪的前公關主任、台大十三妹「公衛文」王郁文，法院另訂10月2日傳喚她出庭，另訂10月11日傳喚高虹安出庭。