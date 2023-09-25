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男子被誆騙限量交友服務 嘉縣警及超商店員合力阻詐

▲員警偕同店員試圖阻止劉男持單繳款。（圖／嘉義縣警察局中埔分局提供）
▲員警偕同店員試圖阻止劉男持單繳款。（圖／嘉義縣警察局中埔分局提供）

記者黃敬堯/嘉義報導

嘉義男子收到LINE客服好友邀請，誆稱可提供限量的愛情交友服務，但須先至超商購買點數，被害人不疑有他前往超商購買，因操作流程不熟並於現場停留許久，經店員發現主動通報員警前往處理，經過警方番勸導後，才恍然大悟得知自己正遭受詐騙，同時感謝熱心店員和員警的勸說，才能保住自己的積蓄。

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嘉義中埔分局表示，劉姓男子(60歲)於日前在手機LINE軟體上收到假冒官方LINE客服帳號的好友邀請，劉男加入該帳號後，對方謊稱為LINE官方客服人員並可提供限量的愛情交友服務，如劉男有意願加入此服務，需先至超商購買點數並回傳點數加值密碼，方可得到交友資格。

▲警方到場了解情況後，耐心向劉男解說詐騙案例，疑劉男遭到詐騙。（圖／嘉義縣警察局中埔分局提供）
▲警方到場了解情況後，耐心向劉男解說詐騙案例，疑劉男遭到詐騙。（圖／嘉義縣警察局中埔分局提供）
被害人不疑有他，23日中午13時依詐騙集團指示前往中埔鄉1處統一超商內欲購買點數卡12000元，因被害人不熟悉購買點數操作流程並於現場停留許久，經店員發現主動上前關心詢問後機警察覺有異，立即通報員警前往處理。


警方到場了解情況後，耐心向劉男解說網路交友的詐騙案例，並詢問劉男購買點數之實際用途，惟劉男對此支吾其詞，便更加確信劉男遭到詐騙。經過警方苦口婆心的一番勸導後，被害人才恍然大悟得知自己正遭受詐騙，幸好尚未購買點數，同時感謝熱心店員和員警的勸說，才能保住自己的積蓄。

▲詐騙手段不斷翻新，警方提供案例以資民眾警戒。（圖／嘉義縣警察局中埔分局提供）
▲詐騙手段不斷翻新，警方提供案例以資民眾警戒。（圖／嘉義縣警察局中埔分局提供）
中埔分局提醒，目前詐騙手法多元，民眾若接獲詐騙電話或陌生人要求加「LINE好友」而有遭到詐騙之疑慮時，請立即撥打165反詐騙或110專線查證。詐騙手法不斷推陳出新，最新的「詐欺6大手法」，包括假投資、假網購、解除分期付款、假交友、假檢警和猜猜我是誰等6大類，占所有詐欺財損逾8成。警方也將針對不同目標族群或易遭詐高風險族群，以深入族群或因地制宜方式傳遞防詐信息，加強全民防詐意識。

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