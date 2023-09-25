揭寡婦樓都更案煉金術　邱顯智批國防部帶頭炒地籲不應草率通過

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邱顯智指出，內政部營建署2014年進行招商，只有理銘一家通過資格審查，最後也拿到這個案子，結果當時主辦都更招商的營建署城鄉分署長洪嘉宏，在106年因寡婦樓案收了昌益集團兩千萬賄款，以及在新竹另外兩個遠雄的都更案索賄四千五百萬被收押，在去年被台北地院依貪汙治罪條例判決8年2個月。
邱顯智進一步表示，寡婦樓案為什麼只有理銘一家通過，判決書寫得很清楚，就是因為洪嘉宏掌握了資格審查中的所有細節和決策權，手把手讓昌益拿下這個都更案，也就是說這個案子從招商開始就嚴重違法舞弊，根本不是用公開透明的方式選擇最佳的廠商，毫無正當性。
邱顯智指出，儘管弊案黑影幢幢，國防部還是不願意中止契約，一路讓理銘繼續進行都更案，這個案子依都更前參與分配之權利價值估算，國防部都更後分配權值約為134億，國產署約7737萬，理銘開發約8.3億，請問寡婦樓都更強推到底，是因為對昌益、國防部有利，還是對新竹市民有利，答案已經很明瞭。
邱顯智再說，昌益不但不受弊案影響，還透過容積獎勵、容積轉移取得更多戶數，整體允建容積率達到法定容積率的兩倍，變成總共13棟高樓，超過一千戶的建案，對於周遭本來就已經不足的停車空間，擁擠的交通和搶破頭的教育資源，帶來更沉重的負擔。
新竹市議員林彥甫表示，跟寡婦樓類似都更案還有位於金城一路的世紀鑫城，一樣是國防部的地，實施者也同樣是昌益集團的理銘開發。
林彥甫說，世紀鑫城在 2017 年已完成都更，國防部分回位在世紀區的377戶，曾經與市府合作要變成所謂的「金城青創宅」，結果因為原有房型坪數過大，要改結構牆才能符合社宅需要，恐衍生結構安全疑慮而暫緩，至今都還是毛胚屋，國防部每個月還要付幾十萬的管理費，應要堪稱最貴蚊子館。
林彥甫指出，歷任新竹市政府放水讓建商蓋科專宅、商業宅，剛剛世紀鑫城的例子，國防部分回世紀區的房子，但其土地使用分區其實是科技產業專用區，基準容積和獎勵容積高於一般住宅區，應該是只能做辦公室，但實際上卻做住宅使用。
林彥甫表示，他將在新竹市議會下次的臨時會上提案，建請市府修改正環評委員會組織規則及都審委員會設置要點，明定建商、開發商相關背景，不得擔任委員會委員，杜絕開發商介入初審。