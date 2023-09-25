台灣人最愛的泡麵公開！網友狂讚第一名從小吃到大：沒吃過落伍了
中元普渡拜拜，一直是每年公司行號必備的重大節日，而這些普渡供品中，泡麵自然是不可或缺的主角之一，台灣人愛吃泡麵，儼然成為特殊國情，各種琳瑯滿目的品牌、口味，甚至紅到國外去，不少觀光客來台旅遊，都會將特色泡麵掃貨搬回家，家樂福也公布了台灣人最愛的泡麵銷售統計數字，其中第一名更是不少民眾的「兒時記憶」！
生活中心/綜合報導
究竟台灣人最愛吃哪款泡麵呢？家樂福公開銷售業績數字，第一名的泡麵就是經典好滋味的「統一肉燥麵」，不僅2023年單月平均銷售750萬～800萬元業績，中元節更創下1000多萬元佳績。，更是一舉紅到國外去，不少外國名人也都被這一味圈粉，會在社群上發文介紹，像是近期著名日本語言達人秋山燿平，就PO文表示自己愛上了「統一肉燥麵」，還分享給網友自己搭配雞蛋的乾式吃法！除此之外，日本著名實況直播主也使用統一麵自製創作料理給粉絲分享！並驚嘆統一麵的百搭。
到底為什麼「統一肉燥麵」能夠如此熱銷，衝上排行榜第一名？不少網友也紛紛討論表示，因為這款泡麵產品特色紅蔥爆香，一沖泡下去肉燥香味讓人胃口大開，讓人每隔一陣子就會想買來吃一下，也有人分享自己買來買去還是會回頭吃統一肉燥麵，更有網友吐心聲，表示自己的爸媽每次逛大賣場，看來看去最後都只會買這一款泡麵。
其他像是統一辣味蔥燒牛肉，也是家樂福銷量榜上的名單，只能說台灣人愛吃泡麵，已經融入我們的日常，雖然泡麵口味日新月異，不斷推陳出新，但其實多數人更愛追隨熟悉、而且歷久不衰的「好滋味」，也難怪統一泡麵，屢獲這麼多人的芳心，甚至一舉紅到國際，因為已經是伴隨大家一起長大的好味道，也是國民外交不可或缺的「經典台灣味」！