「南韓文化總統」李泳知大素顏現身桃園！到台灣「超萌行為」曝光
南韓「文化總統」李泳知為了26日、27日在新莊的演唱會，今（25）日提早抵台做準備，她在IG曬出機票、飯店迎賓禮，開心表示來到台灣。據悉，她中午以素顏現身桃園機場，見到有粉絲熱情迎接，雖然感到驚訝仍禮貌問候歌迷，十分親民。
記者陳雅蘭／綜合報導
今年才21歲的李泳知，因為優越的饒舌實力、開朗幽默、率真不做作的個性，深受不少海內外粉絲喜愛，許多大明星包含BTS成員Jin、BLACKPINK成員Jisoo，都願意上她主持的網路節目《雖然沒準備什麼菜》，人氣可見一斑。
李泳知今年因為錄製節目《Biong Biong地球娛樂室2》前往印尼峇厘島，入境當地時，海關看到她的工作簽證便詢問職業，李泳知居然回答：「南韓文化總統。」讓工作人員好氣又好笑，紛紛拜託她「不要鬧」，李泳知就解釋：「我會這樣回答，是因為他問我是不是跟BTS一樣紅，我當然毫不猶豫回答『Yes』！」結果海關竟要求李泳知給出IG帳號，2人就在入境審查當下「互相追蹤彼此IG」，趣聞掀起熱烈討論。
李泳知將於26日、27日在新莊Zepp New Taipei舉辦演唱會，2場演出門票已完售。今李泳知開心在IG秀出機票，預告已經抵達台灣，飯店也準備蛋糕迎接，上面更寫上「歡迎南韓文化總統」，驚喜笑瘋李泳知。根據《ETtoday》報導，她素顏、睡眼惺忪入關時，看見粉絲接機，親切的揮手表示「你好」問候歌迷，也發誓會好好品嚐台灣美食。