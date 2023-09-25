全聯7、8月統一發票中千萬！「買綠茶」意外變富翁 中獎明細公開
2023年7、8月統一發票開獎，全聯本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開出門市位於彰化縣的芬園芬草門市，幸運中獎者購買養樂多、燕麥飲、綠茶等飲品總計367元，使用紅利及禮券，現金僅實付60元就爽獲千萬大獎，提醒全聯消費者不要忘記對一下手中發票，幸運得主可能就是你！
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開出門市位於彰化縣的芬園芬草門市，幸運中獎者購買養樂多、燕麥飲、綠茶等飲品總計367元，結帳時使用紅利及禮券，現金僅實付60元，就獲得特別獎1,000萬元。
特獎開出門市為大安樂利，幸運中獎者花費450元購買奇異果、火龍果等生鮮蔬果品項，即獲得特獎200萬元。全聯112年7、8月份共開出超過25萬個獎項，提醒7、8月份有到全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票。
【112年7-8月期統一發票中獎號】
特別獎號碼：21981893
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
特獎號碼：39597522
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
頭獎號碼：09505831、54219897、17469638
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。