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不忍賴佩霞陷雙重國籍、辭演爭議　20年友張淳淳挺「戰場女鬥士」

▲張淳淳（左）讚賴佩霞「很像戰場的女鬥士」，佩服她出來參選的勇氣。（圖／張淳淳提供）
▲張淳淳（左）讚賴佩霞「很像戰場的女鬥士」，佩服她出來參選的勇氣。（圖／張淳淳提供）

記者黃盈容/綜合報導

昔「地產女王」張淳淳，13年前抽脂時，罹患罕見的「非結核分枝桿菌」感染，住院400天，險丟了一條命。自此她淡出螢光幕，近期因不捨好友賴佩霞宣布擔任總統候選人郭台銘副手後，面對雙重國籍、學經歷、辭演舞台劇等爭議，張淳淳站出來力挺：「賴佩霞很像戰場的女鬥士，政治的水比較深，她願意出來選是勇氣，也是智慧，台灣需要這樣勇敢的人。」

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▲張淳淳(右)與賴佩霞，2020年為了公益演唱會，勤練踢踏舞。（圖／翻攝自張淳淳臉書）
▲張淳淳(右)與賴佩霞，2020年為了公益演唱會，勤練踢踏舞。（圖／張淳淳提供）
張淳淳坦言，當初看到賴佩霞參選，也是嚇到，但又很佩服賴佩霞，在專業領域已經有聲量，卻還是願意走出舒適圈，張淳淳嘆：「佩霞的日子其實過得很平靜，平時也夠忙，會不會成功不知道，但還是為她的勇氣，給一個讚。」

張淳淳透露，和賴佩霞相識20幾年，真正熟識是在2020年的鳳飛飛公益演唱會，2人要一起為表演做準備，「當時正逢疫情期間，不曉得演唱會是否能辦得成，排演也是無限延期，但佩霞一直很無私的，提供私人場地，讓我們免費練習，就是希望能一起為社會盡份心力」。

▲張淳淳(中)與賴佩霞（右）常常一起做公益，賴佩霞更多次免費租借私人場地，供練習。（圖／翻攝自張淳淳臉書）
▲張淳淳(中)與賴佩霞（右）常常一起做公益，賴佩霞更多次免費租借私人場地，供練習。（圖／張淳淳提供）
那時2人都特別關注「熟齡族」的身體健康，希望能改善長者的「肌少症」，並讓他們快樂的學舞蹈，賴佩霞靈機一動，想要「學踢踏舞」，她們就立刻拿起硬幣，黏在鞋底，當踢踏舞響片，立刻跳起來，秉持著「對的事，做就對了」。張淳淳笑說，這一點，就跟她會出來參選一樣，「現在的賴佩霞，彷彿一個在戰場上，明明知道有地雷、身體會中彈，卻還是勇往直前的女戰士」。

張淳淳看到好友，面對接連的質疑，不捨得說：「或許她現在萬箭穿心，但還是想跟大家分享，真實的她，在我們學習踢踏舞的二個月間，我女性朋友有心理和情感上的困境，需要疏導，佩霞沒有收一毛錢，除了耐心開導，還叫她不要花錢。」

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