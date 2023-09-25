統一發票7、8月開獎！1000萬特獎號碼「21981893」　快對獎拼致富

統一發票7、8月開獎！7-11買飲料變千萬富翁　中獎門市、明細公開

▲最新一期2023年7-8月統一發票中獎號碼，7-11共開出16位百萬大獎得主，包含5張千萬特別獎、5張2百萬特獎、6張雲端發票專屬獎。（圖／記者葉政勳攝）
▲最新一期2023年7-8月統一發票中獎號碼，7-11共開出16位百萬大獎得主，包含5張千萬特別獎、5張2百萬特獎、6張雲端發票專屬獎。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

最新一期2023年7-8月統一發票中獎號碼，7-11共開出16位百萬大獎得主，包含5張千萬特別獎、5張2百萬特獎、6張雲端發票專屬獎，一人在7-11交大門市購買26元飲品，就中千萬大獎。

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統一超商統計有5位消費者獲得千萬大獎，其中一人只花26元就中千萬！一人在新竹市東區的7-11交大門市購買26元的飲品；一人在新北市中和區的7-11樂鑫門市購買49元的飲品、報紙; 一人在桃園市中壢區的7-11成龍門市購買60元的飲品；一人在新北市三重區的7-11大智門市購買89元的飲品、麵包; 一人在台中市烏日區的7-11榮泉門市購買100元的民生用品。

還有5位獲得2百萬特獎，一人在台中市南屯區的7-11惠中門市購買58元的鮮食；一人在台中市中區的7-11鑫門市購買30元的鮮食；一人在台北市內湖區的7-11行龍門市，使用提貨卡與點數折抵鮮食、CITY CAFE後，只花5元就中獎；一人在桃園市桃園區的7-11桃華門市購買242元的飲品、民生用品；一人在新北市林口區的7-11南勢埔門市購買928元的食品、飲品、CITY CAFE。

6位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在桃園市桃園區的7-11平昌門市購買121元的飲品、零食；一人在桃園市觀音區的7-11千塘門市購買179元的瑞穗鮮乳；一人在台北市中山區的7-11松京門市購買29元的民生用品；一人在台北市內湖區的7-11瑞鑽門市購買44元的飲品；一人在桃園市觀音區的7-11觀昌門市購買33元的鮮食；一人在台中市大里區的7-11大衛門市購買79元的鮮食。

【112年7-8月期統一發票中獎號】

特別獎號碼：21981893
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

特獎號碼：39597522
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

頭獎號碼：09505831、54219897、17469638
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲財政部提醒，112年7-8月期統一發票中獎領獎期間為112年10月6日至113年1月5日。（圖／NOWnews社群製作）
▲財政部提醒，112年7-8月期統一發票中獎領獎期間為112年10月6日至113年1月5日。（圖／NOWnews社群製作）

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