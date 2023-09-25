統一發票7、8月開獎！7-11買飲料變千萬富翁　中獎門市、明細公開

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還有5位獲得2百萬特獎，一人在台中市南屯區的7-11惠中門市購買58元的鮮食；一人在台中市中區的7-11鑫門市購買30元的鮮食；一人在台北市內湖區的7-11行龍門市，使用提貨卡與點數折抵鮮食、CITY CAFE後，只花5元就中獎；一人在桃園市桃園區的7-11桃華門市購買242元的飲品、民生用品；一人在新北市林口區的7-11南勢埔門市購買928元的食品、飲品、CITY CAFE。
6位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在桃園市桃園區的7-11平昌門市購買121元的飲品、零食；一人在桃園市觀音區的7-11千塘門市購買179元的瑞穗鮮乳；一人在台北市中山區的7-11松京門市購買29元的民生用品；一人在台北市內湖區的7-11瑞鑽門市購買44元的飲品；一人在桃園市觀音區的7-11觀昌門市購買33元的鮮食；一人在台中市大里區的7-11大衛門市購買79元的鮮食。
【112年7-8月期統一發票中獎號】
特別獎號碼：21981893
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
特獎號碼：39597522
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
頭獎號碼：09505831、54219897、17469638
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。