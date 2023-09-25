恐怖影集《24不思議》劇本改編漫畫　黃色書刊執筆！獨家登漫畫星

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漫畫改編不僅保留了原劇本的核心元素，更融入了漫畫家黃色書刊獨特的視覺風格，文字和圖像在黃色書刊筆下得到完美的結合，兩者彼此相輔相成，能充分感受到劇情張力、角色情緒。每一個細節都如實地呈現出黃色書刊創作美學，為故事增添了意想不到的層次和深度。
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黃色書刊作品多以幽默詼諧的風格，巧妙運用暗喻手法來諷刺社會現況，因此深受歡迎，擁有35萬社群粉絲。在以台灣原創為主的漫畫星，黃色書刊獨家連載多部膾炙人口的大作，除了新作《24不思議-Incredible Adventures》外，包括榮獲2023年IP風雲榜漫畫組TOP IP的異色喪屍歷險《食屍鬼》，還有充滿熱血的機器人少年漫畫《被選上的孩子們》。此外，許多主題型的短篇漫畫，如人獸戀《異外!不獸控制-今天的月色真美》和首度嘗試BL題材《不可告人的校園情事-要告白就去走廊上告白》等。透過黃色書刊的鮮明筆觸和生動情節，總是能帶給讀者許多驚艷的故事。
漫畫星站上展現了黃色書刊各種題材的作品，無論你喜歡機器人、懷舊浪漫、寫實喪屍等故事，透過漫畫星，可以隨心所欲地跟著黃色書刊的筆觸，在不同主題、世界間自由穿梭。隨時隨地輕鬆閱讀，在漫畫星享受「黃色書刊宇宙」的獨特樂趣。
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