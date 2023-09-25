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恐怖影集《24不思議》劇本改編漫畫　黃色書刊執筆！獨家登漫畫星

▲黃色書刊新作《24不思議-Incredible Adventures》漫畫星獨家上線。（圖／beanfun!漫畫星提供）
▲黃色書刊新作《24不思議-Incredible Adventures》漫畫星獨家上線。（圖／beanfun!漫畫星提供）

記者徐銘穗/綜合報導

橘子集團旗下台灣原創平台漫畫星，獲得好好電影製作新感覺恐怖影集《24不思議-Incredible Adventures》的獨家授權，將劇本改編為同名漫畫。由金鐘獎動畫節目獎《勇者系列》、IP風雲榜年度作品《食屍鬼》的人氣作者黃色書刊親自執筆，為讀者呈現出了一部極具特色的恐怖喜劇。《24不思議-Incredible Adventures》於漫畫星獨家連載中，每週三上午11:00更新。

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《24不思議-Incredible Adventures》故事主軸圍繞著三位性格鮮明的主角，分別是只對鬼有興趣的女靈異迷、幼幼台大哥哥般陽光開朗的主持人，還有一位則是不相信世上有鬼的鐵齒男。他們因某個突發事件，被捲入了冤魂的詛咒之中。必須面對廢墟中的恐怖鬼魂，被迫展開鬥智鬥勇的24小時不可思議大冒險。

▲《24不思議-Incredible Adventures》三個主角各有奇特之處。（圖／beanfun!漫畫星提供）
▲《24不思議-Incredible Adventures》三個主角各有奇特之處。（圖／beanfun!漫畫星提供）
漫畫改編不僅保留了原劇本的核心元素，更融入了漫畫家黃色書刊獨特的視覺風格，文字和圖像在黃色書刊筆下得到完美的結合，兩者彼此相輔相成，能充分感受到劇情張力、角色情緒。每一個細節都如實地呈現出黃色書刊創作美學，為故事增添了意想不到的層次和深度。

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黃色書刊作品多以幽默詼諧的風格，巧妙運用暗喻手法來諷刺社會現況，因此深受歡迎，擁有35萬社群粉絲。在以台灣原創為主的漫畫星，黃色書刊獨家連載多部膾炙人口的大作，除了新作《24不思議-Incredible Adventures》外，包括榮獲2023年IP風雲榜漫畫組TOP IP的異色喪屍歷險《食屍鬼》，還有充滿熱血的機器人少年漫畫《被選上的孩子們》。此外，許多主題型的短篇漫畫，如人獸戀《異外!不獸控制-今天的月色真美》和首度嘗試BL題材《不可告人的校園情事-要告白就去走廊上告白》等。透過黃色書刊的鮮明筆觸和生動情節，總是能帶給讀者許多驚艷的故事。

▲黃色書刊多元作品，從熱血系到戀愛系都在漫畫星。（圖／beanfun!漫畫星提供）
▲黃色書刊多元作品，從熱血系到戀愛系都在漫畫星。（圖／beanfun!漫畫星提供）
漫畫星站上展現了黃色書刊各種題材的作品，無論你喜歡機器人、懷舊浪漫、寫實喪屍等故事，透過漫畫星，可以隨心所欲地跟著黃色書刊的筆觸，在不同主題、世界間自由穿梭。隨時隨地輕鬆閱讀，在漫畫星享受「黃色書刊宇宙」的獨特樂趣。


beanfun!漫畫星《24不思議-Incredible Adventures》：https://bean.fun/erSJw
beanfun!漫畫星黃色書刊全作品：https://bean.fun/AXPl8
漫畫星官方IG：https://www.instagram.com/comic.funhere/

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