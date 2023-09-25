他嘆「LINE剩長輩在用」恐淘汰！年輕人跳槽2款APP 真實使用率曝
通訊軟體LINE自從問世後，就迅速廣為流傳，也成為台灣人最主要使用的APP之一。然而近日卻有網友表示，他發現年輕人已經不再使用LINE聯繫對方，而是改用IG和Messenger傳訊息，讓他感嘆自己真的老了，憂心地問「LINE會不會被淘汰？」貼文曝光後，不少人直言「我妹剛升高中，真的都用Messenger或IG」，但也有人表示「感覺LINE要被淘汰有點難，現在LINE Pay還有一堆新功能很多，就算沒聊天也會用到」。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨日在Dcard中貼文，他以「聽說現在的00後都不用LINE了？」為題，表示看到許多西元2000年後出生的人，平時不會使用LINE和好友聯繫，而是改用IG和Messenger傳訊息，還說只有長輩才在用LINE，讓他忍不住驚呼「本90後真的覺得自己老了，已經是長輩的身分」、「這是真的嗎？LINE會不會被淘汰」。
貼文曝光後，不少人認同，「我LINE也只拿來公務聯繫，不用透露太多個人訊息蠻方便的」、「LINE基本上只有工作上在用，私下也不會去用LINE」、「我妹剛升高中，真的都用Messenger或IG」。但也有網友搖頭表示，「LINE超好用的好嗎⋯還在用LINE，IG超容易被忽略，Messenger更容易被遺忘」、「感覺LINE要被淘汰有點難，現在LINE Pay還有一堆新功能很多，就算沒聊天也會用到」。
事實上，根據《TenMax 騰學廣告》報導，最新一期《Digital 2022: TAIWAN》報告指出，目前社群平台使用人數排名第一到第四分別為LINE、Facebook、Instagram以及Facebook Messenger，其中LINE的使用率更是高達95.7%，Instagram則是覆蓋率達70.6%，因此LINE仍然是最普及的通訊軟體。而短影音平台TikTok雖然未上榜，但使用率從去年的21.3%增長至今年的35.2%，成為除了LINE與 Meta家族以外，台灣用戶使用率最高的社群媒體，成長潛力相當高。