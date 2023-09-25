《間諜家家酒》第二季主題曲曝光！Ado、Vaundy聯手出擊霸權預定
挖苦挖苦！可愛的安妮亞即將回歸了，《SPY×FAMILY間諜家家酒》第二季動畫即將於今年10月份開播，今（25）日官方正式公布片頭、片尾主題曲，將由近年竄紅的「覆面系歌手」Ado與天才創作歌手Vaundy演唱，消息曝光也讓不少漫迷大讚：霸權預定了！
記者潘毅/綜合報導
《SPY×FAMILY 間諜家家酒》動畫第二季將於今年 10 月 7 日起開播，官方今（25）日稍早公開的最新預告影片中，宣布OP片頭曲〈クラクラ〉由 Ado 演唱；ED片尾曲則由Vaundy feat. Cory Wong，以劇中女主角約兒為歌曲內容主軸。
作品《SPY×FAMILY間諜家家酒》是由遠藤達哉所創作，主要描述一位超級間諜「黃昏」洛伊德，因為任務需要，因緣際會下與敵國殺手「睡美人」約兒結婚，並認養有讀心超能力的女孩安妮亞，三人相互隱藏真實身分，組建成一個虛假家庭的日常喜劇。
《間諜家家酒》人氣紅不讓，除了將在10月7日正式開播的第二季動畫之外，在12 月 22 日還將在日本地區上映劇場版《 SPY×FAMILY 間諜家家酒 CODE: White》（台灣上映時間未定），由名作家大河內一樓負責腳本，但由於他過去常常寫出「超級胃痛」的劇情，因此讓不少觀眾相當期待，他能在主要以溫馨內容取向的《間諜家家酒》中，創作出哪些神來一筆的劇情。