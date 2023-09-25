明揚爆炸傷亡慘重　周春米追究到底絕不寬貸

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周春米表示，爆炸案後續的賠償和善後問題，以及傷者的康復道路將會是漫長的。這些都需要持續的關注。她指出，明揚爆炸案造成111人受傷，目前仍有54人住院，其中14人在加護病房接受觀察。為了提供情緒紓解和支持，屏東心理諮商師公會已經召集了62名諮商心理師，配合縣府衛生局、消防局和勞青處，為消防員、傷者和其家屬提供專業心理支持。
周春米氣憤地表示，明揚科技公司的違規行為造成重大傷亡，縣府初步調查出明確事證，證明其三大重大違失如下：
1，危險物品儲存，超過管制規定，違反消防法第15條第2項，依第42條開罰，處最高罰鍰30萬元。主要事證是，明揚承認在事故發前，倉庫存放超過3000公斤有機過氧化物，超過規定的100公斤上限。
2，工廠之管理權人未提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，違反第21條之一第一款規定，依消防法第43-1規定，從重處罰管理權人新臺幣60萬元罰鍰。主要事證是，0922帶隊的陳小隊長到場時，明揚僅供一份物質安全資料表，事後調查才表明有二份未及時提供。
3，工廠之管理權人未指派專人至現場協助救災，違反第21條之一第二款規定，依消防法第43-1規定，從重處罰150萬元罰鍰。初步有三大違失，包括：危險物品的過量儲存，遠超出管制規定，違反消防法第15條第2項，依第42條開出最高30萬元的罰款。主要證據是，明揚承認在事故發生前，倉庫內儲存的有機過氧化物超過規定的100公斤上限。
周春米強調，明揚科技公司有不能逃避的責任，除了行政罰、刑法責任追究外，讓事故受害人未來得到賠償，目前也由犯罪被害人保護協會屏東分會出具保證書，代替假扣押擔保金，協助家屬針對明揚科技公司財產完成保全扣押程序，縣府一定會陪伴受傷的勞工，向明揚公司爭取到應有的補償。