2024台灣燈會百大推薦伴手禮出爐

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市長黃偉哲表示，台南是美食之都、文創之都，有許多優秀文創商品、美食、紀念品，這次經過第一階段專家專業評審，選出百大推薦伴手禮，這次活動除了傳統知名的老店號外，也有非常多充滿創意的新品牌參賽，吸引了多樣化的產品參加徵選，報名產品達近300件，反應相當熱烈，其中以美食伴手禮類最多，共有218件，非食品類文創意品38件，生活用品35件。
適逢中秋佳節將至，經發局也邀請入選燈會「百大推薦伴手禮」包含好日子大師茶、美格瑪半熟起司專賣、南房狀元、官田烏金、鹿野茶行、鹽萃essenshio等現場展示，為民眾推介適合中秋送禮的台南好禮，好禮種類豐富多元，結合首波中秋優惠，歡迎民眾參考選購。
經發局局長林榮川表示，徵選活動即將進入下一階段的設計稿審查，鼓勵入圍推薦伴手禮業者將提案商品結合「2024台灣燈會」Logo標章(龍躍台南)或意象，進行包裝或商品設計，期望業者能將產品結合明年燈會的意象，透過創意與吸睛的設計，強化伴手禮與燈會意象的連結，同時達到城市推廣及自我行銷，展現台南在地特色。
經濟發展局進一步表示，後續第二階段將遴選出前50名，進入下一階段的打樣品審查與網路票選，最終遴選出30件商品獲選為2024台灣燈會現場販售「燈會指定伴手禮」，即使未能入圍50名產品，仍是台南市政府推薦的好禮，通過設計審查後，亦可在自家店舖進行販售及展示。