統一發票7、8月開獎！1000萬特獎號碼「21981893」　快對獎拼致富

中秋月餅小小孩能吃嗎　兒醫建議：3歲後再吃且最多只能給半顆

▲中秋月餅小小孩能吃嗎？兒科醫師建議：3歲後再吃，且最多僅能給半顆。（圖／禾馨提供）
▲中秋月餅小小孩能吃嗎？兒科醫師建議：3歲後再吃，且最多僅能給半顆。（圖／禾馨提供）

記者周淑萍/綜合報導

中秋節家長在享用月餅的同時，小小孩能嚐上幾口嗎？禾馨醫療小兒科醫師黃師堯提醒，通常寶寶在6個月左右可以開始吃固體食物，但一般月餅含有高糖分和高脂肪，不建議給一歲以下的嬰兒食用，而兩歲以前也不能吃任何添加糖的食物，建議三歲以後再讓孩子嚐鮮，限制在1/2～1/4塊為佳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃師堯醫師表示，雖然兩歲後可以開始食用糖分，但糖分的攝取仍要控制每天不超過25克糖(添加糖)，但市售月餅很容易超標，因此如果要給孩子吃中秋月餅，建議三歲以上的小朋友可以稍微吃一點，但不能過量。

▲月餅。（圖／禾馨提供）
▲黃師堯醫師提供4種讓寶寶放心吃月餅的方式。（圖／禾馨提供）
至於份量該如何拿捏呢? 黃師堯醫師建議，以一塊標準大小的月餅，大人一天可以吃一塊，小孩可食用份量建議依照年齡大小控制在1/2至1/4塊之間。若孩子吃太多月餅，腸胃功能在還沒發育成熟，以及消化功能偏弱的狀況下，可能會增加胃腸負擔，容易腹部脹悶，出現腹瀉、噁心嘔吐等消化不良的症狀。

此外，黃師堯醫師提醒，給孩子吃月餅時，除了份量只能給孩子吃1/4塊，同時還要切成小塊或壓碎，避免噎到，食物卡在氣管內堵塞，造成窒息的危險。尤其是小孩最愛的麻糬月餅，常常會有孩子沒有充分咀嚼、直接吞嚥下去，黏黏的麻糬卡在喉嚨，吐不出來也吞不下去，導致呼吸困難還可能會窒息，非常危險。

黃師堯醫師進一步分享，由於月餅含有高脂肪，當天可以減少寶寶油脂的攝取量，以平衡一整天的飲食均衡，所以讓寶寶吃月餅時，建議可以搭配白開水會是最解膩的好選擇，千萬不能配果汁、汽水或茶，不僅熱量高、糖分更會爆表，還攝取不到營養。

而對學齡前的兒童，可以選擇維生素C的水果，像是成熟的香蕉、柳橙，奇異果或是蘋果片等，可以幫助消化、有助於身體對脂肪的吸收代謝。除了中秋月餅外，中秋必吃的柚子，雖然富有維生素C，但兩歲以下或剛開始吃手指食物的孩子，爸爸媽媽需留意觀察，因為種子和白色纖維較難處理，可能會有噎到的風險，建議要搭配水一起享用。

9月只有「鴛鴦颱風」生成！恐創72年來新低紀錄　中秋連假是關鍵

中秋節送舅舅月餅！禮盒5轉回他手上　「經濟循環過程」萬人笑噴

台灣虎航「飛哪都99元」！今早10:00封館開搶　越捷航空中秋促銷

完整中秋烤肉技巧整理！專家提點美味全公開　魚與雞腿竟正好相反

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞