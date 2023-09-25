中秋月餅小小孩能吃嗎　兒醫建議：3歲後再吃且最多只能給半顆

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至於份量該如何拿捏呢? 黃師堯醫師建議，以一塊標準大小的月餅，大人一天可以吃一塊，小孩可食用份量建議依照年齡大小控制在1/2至1/4塊之間。若孩子吃太多月餅，腸胃功能在還沒發育成熟，以及消化功能偏弱的狀況下，可能會增加胃腸負擔，容易腹部脹悶，出現腹瀉、噁心嘔吐等消化不良的症狀。
此外，黃師堯醫師提醒，給孩子吃月餅時，除了份量只能給孩子吃1/4塊，同時還要切成小塊或壓碎，避免噎到，食物卡在氣管內堵塞，造成窒息的危險。尤其是小孩最愛的麻糬月餅，常常會有孩子沒有充分咀嚼、直接吞嚥下去，黏黏的麻糬卡在喉嚨，吐不出來也吞不下去，導致呼吸困難還可能會窒息，非常危險。
黃師堯醫師進一步分享，由於月餅含有高脂肪，當天可以減少寶寶油脂的攝取量，以平衡一整天的飲食均衡，所以讓寶寶吃月餅時，建議可以搭配白開水會是最解膩的好選擇，千萬不能配果汁、汽水或茶，不僅熱量高、糖分更會爆表，還攝取不到營養。
而對學齡前的兒童，可以選擇維生素C的水果，像是成熟的香蕉、柳橙，奇異果或是蘋果片等，可以幫助消化、有助於身體對脂肪的吸收代謝。除了中秋月餅外，中秋必吃的柚子，雖然富有維生素C，但兩歲以下或剛開始吃手指食物的孩子，爸爸媽媽需留意觀察，因為種子和白色纖維較難處理，可能會有噎到的風險，建議要搭配水一起享用。