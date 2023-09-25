中華職棒／陳禹勳又被爆出小三！女球迷爆料劈腿還約球場多人運動
中華職棒樂天桃猿投手陳禹勳近日持續在中職出賽，不過有球迷在網路論壇Dcard爆料，指稱陳禹勳為了小孩「離婚又結婚」，但他還是到處開帳號約女球迷「多人運動」，還說要到球場，樂天球團目前暫時無回應。
NOWnews/台北報導
陳禹勳是2013年選秀會為Lamigo桃猿以第一輪第二順位選進，以簽約金450萬加盟，由於他常出沒各大論壇、所以被球迷稱為「鄉長」，而他也常常活躍用網路與社群網站，人氣很高，月薪今年68萬，有2個女兒，生涯累積出賽521場，拿下30勝44敗，120次救援成功，陳禹勳曾在2017、2018年拿下救援王，也幫助猿隊三連霸。
陳禹勳在2018年6月遭爆在婚姻狀態不明的情況下，與一名陳姓女子交往，事後陳禹勳發文道歉，表示2015年透過網路認識陳女，並在2017年因陳女與前妻離婚，離婚後雖與陳女維持關係，但2人仍在2018年5月分手。
陳女得知後認為自己被欺騙，不知道自己是否早已淪為小三，不過近期又有女球迷指認陳禹勳「劈腿」、「外遇」、「到處約砲」，這也引發球迷熱議。
這名女子還公開她跟陳禹勳的對話，指稱陳禹勳要她到球場「多人運動」，甚至希望她到比賽中的「小房間」，再度讓人感到訝異。
目前樂天桃猿球團並未對此事件發表說法，而這名女子也說，她曾經聯繫球團告知此事，但球團表示無法對球員做出任何懲處，最終不了了之。