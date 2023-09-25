吃到飽再+1！島語自助餐廳9/27可訂位　鱈場蟹、海膽千元起爽爽吃

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除了海鮮，肉類料理也吸睛，有美國肋眼、戰斧豬排，還有台灣放山雞烤出來的桶仔雞，最特別是，島語強調「一島檯一款主題餐酒」，餐與酒的搭配，將可讓整體用餐的體驗更加豐富而完美。
為回饋漢來美食常客，10月7日正式開始營運當天將舉辦島語自助餐饕客試吃活動，為募集有興趣的饕客，特別於來美食APP「來美食」開放會員獨家報名，9月20日報名已開跑，累積至今（25）日，已突破萬人申請，試吃活動申請至9月27日截止，下載APP並註冊成為會員、填寫表單即有機會抽中搶先試吃名額。
島語自助餐廳可容納280人，除了提供房客早餐之外，針對一般用餐顧客規劃午餐、下午餐和晚餐三個餐期，而消費者最關心的餐期與餐價資訊也已正式在官網曝光，平日午餐1490元、下午餐1090元、晚餐1790元，價格最高的則是假日晚餐，為2090元，訴求以中高價位即可享受頂級餐食與服務，堅持以高價值取代高價格。
「島語自助餐廳」位於全新落成的台北漢來大飯店，坐落在南港軟體園區，緊臨南港展覽館及中信金融園區，從南港展覽館捷運站步行5分鐘即可抵達。漢來美食於台北漢來大飯店共開設有6間餐廳，包含3個全新品牌，當中最受矚目的莫過於此次稱為「升級版漢來海港」的「島語自助餐廳」，業者表示，將以「提供美好用餐體驗的FINE DINING精緻餐飲」為此次全新品牌的核心概念，講究餐食、服務與氛圍三者平衡，以8座島嶼的姿態，透過料理職人的技藝巧思和飲食思維，將各式當令食材轉化成一道道島檯上的美味。
以Buffet為主打的餐飲集團還有饗賓餐旅，自從7月開設史上最貴Buffet「饗A Joy」之後，饗賓餐旅旗下國民Buffet「饗食天堂」今(25)日於台中三井LaLaport 南館3樓推出第11家分店，也是饗食天堂台中店時隔12年後再度於展店，全店414坪、共376個座位，是中部最大的分店。
饗食天堂LaLaport台中店承襲「一餐區一主題」規劃，7.0升級版的「八大餐區」人氣料理「烤澎湖鮮蚵」、「炙燒松露干貝握壽司」、現煮「鮮蚵虱目魚湯」等，兒童餐檯則有最受孩子們喜愛的迷你「漢堡堡」、港點推車「松露玉筍鮮蝦餃」等。開幕期間除了推出以台中人極致熱愛的東泉辣椒醬入菜的「竹筍鮮菇燴東泉辣醬雞丁」、「香煎鱸魚佐蕈菇醬」外，還有大甲芋頭研發做成四道香芋料理，並獨家和台灣知名精釀啤酒「金色三麥」合作，提供專為Z世代打造的2023新品「晃晃白啤」，無限暢飲。
此外，更以台中餐飲標的東泉辣椒醬、太陽餅，做成風味獨特且只送不賣的「饗味台中巧克力」限量開幕禮，即日起至LaLaport台中店內消費單筆滿3,000元才能獲得1份，每餐期限量100份，送完為止。
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