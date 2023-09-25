捍衛女戰士！竹市女孩日前進空軍基地　幻象女飛官鼓勵勇敢追夢

新北萬里蟹產季到　富邦人氣啦啦隊員一日漁港店長號召拚人氣

▲富邦Angels人氣隊員檸檬及丹丹將擔任一日漁港店長，號召大家品嘗最新鮮的萬里蟹。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.25）
▲富邦Angels人氣隊員檸檬及丹丹將擔任一日漁港店長，號召大家品嘗最新鮮的萬里蟹。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.25）

記者吳嘉億／新北報導

新北萬里蟹產季今（25）日開跑，今年活動以「食蟹˙鱻味滿滿」為主題，透過「時」、「食」雙關語推廣萬里蟹「著時」、「好食」的最佳賞味期，邀請民眾來北海岸享用萬里蟹，並推出抽獎、產地福袋搶購、五星餐廳限定菜單，還有Fubon Angels及白爛貓漁港限定見面會，邀請民眾來北海岸享受好吃又好玩的秋日假期。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市副市長劉和然表示，秋季來臨，萬里蟹正「著時」，花蟹、三點蟹、石蟳都非常美味且有各自的特色，今年更邀請白爛貓及「Fubon Angels」前進產地，讓漁港魚市充斥可愛及青春氣息，還有只有在野柳假日活蟹市集才買得到近市價五折的萬里蟹福袋，歡迎民眾到北海岸享用萬里蟹。

▲新北市副市長劉和然號召大家來吃正「著時」的「好食」萬里蟹。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.25）
▲新北市副市長劉和然號召大家來吃正「著時」的「好食」萬里蟹。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.25）
新北市政府漁業處表示，今年的野柳假日活蟹市集即將於中秋連假9月29日起至11月26日每週例假日及國定假日開賣；現場供應攤商現撈萬里蟹及代客蒸煮服務；另外當天也有在活蟹市集舉辦萬里蟹福袋特賣會，一百份原價800元的2斤活蟹福袋只要399元，並加碼贈送可口可樂，還有捕蟹體驗、漁村導覽等活動供民眾現場免費報名參與，在食蟹的同時能更加了解在地捕蟹文化。

新北市政府漁業處指出，另外五星餐廳望月樓也自10月2日起至11月30日止，以新鮮萬里蟹供應主廚打造的期間限定菜單「一蟹知秋」，涵蓋新奇士橙蒸花蟹、沙茶皮蛋三點蟹煲以及午間限定的蟹肉鮮蝦餃等特色佳餚，帶給民眾極致味蕾饗宴。

去年與備受好評、與職業棒球隊富邦悍將合作的「萬里蟹棒球主題日」，新北市政府漁業處說到，今年再度邀請「Fubon Angels」人氣隊員檸檬及丹丹，分別於10月14日及15日到富基魚市及龜吼漁夫市集中繼市場擔任一日店長與攤商互動，以青春活力為北海岸鱻猛海產應援，同時透過直播方式帶領觀眾走訪漁港，直播過程還會抽獎贈送3張魚市千元抵用券，有拿到當日金多蟹抽獎參加證的民眾還能有機會跟店長拍照並獲得限量萬里蟹限定杯袋。

想要知道更多新北萬里蟹活動與資訊，可以到萬里蟹官網新北漁樂快爆粉絲頁新北市農業局-稼日蒔光粉絲頁螃蟹快報by萬里蟹官方粉絲頁洽詢及了解。

▲新北萬里蟹產季開跑，新北市政府推出多項活動邀請民眾來北海岸享受好吃又好玩的秋日假期。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.25）
▲新北萬里蟹產季開跑，新北市政府推出多項活動邀請民眾來北海岸享受好吃又好玩的秋日假期。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.25）

新北空軍三重一村重新開幕　吃喝玩樂體驗眷村文化

新北第二行政園區開發需求增　興穀國小地下停車場2年後完工

黑手李炳輝練功種出冠軍文旦柚　揪青農拼推廣優質產品

侯友宜正式請長假投入大選　新北藍綠議員拿賴清德攻防

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞