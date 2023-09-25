新北萬里蟹產季到　富邦人氣啦啦隊員一日漁港店長號召拚人氣

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新北市政府漁業處表示，今年的野柳假日活蟹市集即將於中秋連假9月29日起至11月26日每週例假日及國定假日開賣；現場供應攤商現撈萬里蟹及代客蒸煮服務；另外當天也有在活蟹市集舉辦萬里蟹福袋特賣會，一百份原價800元的2斤活蟹福袋只要399元，並加碼贈送可口可樂，還有捕蟹體驗、漁村導覽等活動供民眾現場免費報名參與，在食蟹的同時能更加了解在地捕蟹文化。
新北市政府漁業處指出，另外五星餐廳望月樓也自10月2日起至11月30日止，以新鮮萬里蟹供應主廚打造的期間限定菜單「一蟹知秋」，涵蓋新奇士橙蒸花蟹、沙茶皮蛋三點蟹煲以及午間限定的蟹肉鮮蝦餃等特色佳餚，帶給民眾極致味蕾饗宴。
去年與備受好評、與職業棒球隊富邦悍將合作的「萬里蟹棒球主題日」，新北市政府漁業處說到，今年再度邀請「Fubon Angels」人氣隊員檸檬及丹丹，分別於10月14日及15日到富基魚市及龜吼漁夫市集中繼市場擔任一日店長與攤商互動，以青春活力為北海岸鱻猛海產應援，同時透過直播方式帶領觀眾走訪漁港，直播過程還會抽獎贈送3張魚市千元抵用券，有拿到當日金多蟹抽獎參加證的民眾還能有機會跟店長拍照並獲得限量萬里蟹限定杯袋。
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