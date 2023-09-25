日本買iPhone不只省2千！他出差曝「免稅買法」：跟台灣差8千真香
全新iPhone 15系列新機已經正式開賣，不少果粉都已經換上新機，不過因為iPhone 15第一時間傳出災情，不少人也持續在觀望當中，甚至考慮如果有出國的話可以在國外以更便宜價格購買。對此，就有網友分享自己日前去日本出差時，只要不是去蘋果直營店購買的話，部分3C量販店還是有免稅服務，以iPhone 15 Pro Max來說，價差竟然高達8000多元，引起果粉熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「我昨天剛在Biccamera買完Apple產品免稅，因為我人正在日本出差，日本的iPhone 15 Pro Max 512GB的規格來說，含稅價21萬9800日圓，但是免稅價是19萬9818（約新台幣4萬3960元），但是台灣官方是賣51900，價差8000元啊！價差實在太香， 但缺點是iPhone 15 Pro Max賣太好完全沒貨，Pro則是少量有貨」。
「至於日版iPhone，插上台灣SIM卡回到台灣後，拍照也不會有聲音。AppleCare+的部分，跟台灣60天內可買不一樣，日版則是需要在開通30天內線上購買才行，但不管有沒有加保日版AppleCare+，台灣直營店確定都不會收，都要送回日本修，要購買要自己斟酌」。
貼文曝光後，不少果粉紛紛回應「11月底要去日本一趟，再來去挖寶看看」、「這價差有心動到」、「原來不只便宜2000元」、「今天剛從大阪回來….完全沒想說會有貨，好可惜」、「所以價差到那麼多.....決定到日本買了」、「決定到日本買+1，用這麼多代沒有在保固期內壞的」、「我用iPhone幾年下來都試過保後才壞，表示要拿回日本維修對我沒差」、「以現在的狀況來看，日本要在11月有現貨的機率不算低」。
事實上，日本Apple Store從2022年6月21日起宣布，外籍旅客不再享有免稅福利，當時引發不少果粉哀嚎，不過日本還是有不少授權經銷商和3C量販店可以購買，像是ヨドバシカメラ Yodobashi、ビックカメラ Bic Camera、LABI ヤマダデンキ等處，這些商店仍然有提供免稅服務，近日正好要去日本的遊客，也能去逛逛，說不定因此撿到便宜喔！