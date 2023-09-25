中華職棒／陳禹勳生涯百中繼、百救援 樂天桃猿三連霸重要功臣
中華職棒樂天桃猿投手陳禹勳，近期被爆出疑似跟球迷對話曝光，他跟女球迷「外約」、「劈腿」還有小三等，甚至要球迷到球場內「多人運動」，引發外界關注，而陳禹勳本季出賽30場，1勝3敗，3次救援成功，9次中繼成功，表現跟過去有些落差，但他球場上完成百中繼、百救援的紀錄，依舊是中職本土第一人。
記者吳政紘/綜合報導
陳禹勳出身為新北市，從就讀民安國小，國中為新泰國中，高中一度要就讀宜蘭中道中學，不過之後改讀強恕高中，並成為主力投手，高中時期他就因為手肘韌帶撕裂傷開刀，並且還進行2次手肘韌帶置換手術，棒球之路有些坎坷。
不過他就讀北市大，之後到合庫效力，投球型態十分剛猛，尤其他的直球可以飆到最快152公里，還有相當有威脅性的指叉球，2013年他在選秀會被選中。
之後以簽約金450萬元、月薪11萬元的條件加盟Lamigo桃猿隊，在總教練洪一中的指導下，陳禹勳出賽數第一年就到高達65場，以30次中繼，拿下中繼王寶座，。
而他生涯曾5度幫助桃猿奪下冠軍，是樂天桃猿球迷心中的最愛，而他常在網路上跟球迷互動，談論時事，被稱為「鄉長」。2018年他曾遇到緋聞纏身，之後他也在臉書上致歉，沒想到相隔5年後，又被球迷爆料他持續約球迷出外「開房間」等，花邊不少。