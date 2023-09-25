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補助凍卵、提高育嬰津貼　侯友宜拋少子化3策：第三胎發百萬買房

▲國民黨總統參選人侯友宜拋出少子化三策。（圖／記者林怡昕攝，2023.09.25）
▲國民黨總統參選人侯友宜拋出少子化三策。（圖／記者林怡昕攝，2023.09.25）

記者林怡昕／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日推出不少政見，包含觀光、老農津貼、癌症基金、80歲以上廢巴氏量表、排富補助健保等政策，侯友宜今（25）日再推出少子化三政見，包含「補助凍卵、保障生育」、「提高育嬰、留職停薪津貼」、「三胎家庭，房屋補貼」，直呼「民進黨不做，侯友宜來做」，投資孩子就像在投資建設。

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侯友宜今天舉辦「助生育、添好孕、強國運」政策發布記者會，現場邀請數十位小朋友在現場唱跳，氣氛相當歡樂，記者會開始前，主持人也邀請多位國民黨新北市立委參選人、侯友宜一起共舞，展現年輕活力。

侯友宜指出，身為國民黨總統選人，目前碰上少子化、高齡化問題，直呼「這就是國安問題」，再者，平均結婚年齡提高、房價高昂，這樣狀況導致民眾不敢生小孩。

對此，侯友宜提出三項政見，首先是「補助凍卵、保障生育」，經過醫療評估，30至40歲女性是最適合凍卵的年齡，未來將有2萬元一次性凍卵補助，當中，五年還會有連續2000元保存費補助，最高補助到3萬，預估每年3萬人受惠，當然如果人數超過仍繼續補助，預估增加3000至5000名新生兒。

侯友宜說，第二，「提高育嬰、留職停薪津貼」，女性在育嬰過程當中要留職停薪，在現行規定裡只有80％的補助，他提出，「直接補助投保薪資全薪」，另外2成由政府加碼補助，讓女性育嬰不要再煩惱，好好半年在家照顧。

侯友宜再提，第三，「三胎家庭，房屋補貼」，夫妻一生一次補貼百萬，購屋、換屋、租金補貼都可以使用，不過，如果是排富總額所得稅率沒有達到30%，或名下有房地產，就不能享有此補貼，不過允許一屋換一屋，「當總統馬上給你加油打氣，一生一次百萬金孫」。

侯友宜說，希望能夠幫助大家強國運，「民進黨不做，侯友宜來做」，投資孩子就像在投資建設，讓國安、少子化問題，能夠有機會慢慢解決。

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