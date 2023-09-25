補助凍卵、提高育嬰津貼　侯友宜拋少子化3策：第三胎發百萬買房

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侯友宜指出，身為國民黨總統選人，目前碰上少子化、高齡化問題，直呼「這就是國安問題」，再者，平均結婚年齡提高、房價高昂，這樣狀況導致民眾不敢生小孩。
對此，侯友宜提出三項政見，首先是「補助凍卵、保障生育」，經過醫療評估，30至40歲女性是最適合凍卵的年齡，未來將有2萬元一次性凍卵補助，當中，五年還會有連續2000元保存費補助，最高補助到3萬，預估每年3萬人受惠，當然如果人數超過仍繼續補助，預估增加3000至5000名新生兒。
侯友宜說，第二，「提高育嬰、留職停薪津貼」，女性在育嬰過程當中要留職停薪，在現行規定裡只有80％的補助，他提出，「直接補助投保薪資全薪」，另外2成由政府加碼補助，讓女性育嬰不要再煩惱，好好半年在家照顧。
侯友宜再提，第三，「三胎家庭，房屋補貼」，夫妻一生一次補貼百萬，購屋、換屋、租金補貼都可以使用，不過，如果是排富總額所得稅率沒有達到30%，或名下有房地產，就不能享有此補貼，不過允許一屋換一屋，「當總統馬上給你加油打氣，一生一次百萬金孫」。
侯友宜說，希望能夠幫助大家強國運，「民進黨不做，侯友宜來做」，投資孩子就像在投資建設，讓國安、少子化問題，能夠有機會慢慢解決。