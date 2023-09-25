5170萬顆過期進口蛋將銷毀！陳駿季：進度會將網站上公告大眾
進口蛋爭議引爆，為了消除社會大眾對於進口蛋的憂慮，農業部代理部長陳駿季今（25）日表示，目前5400多萬顆過期待銷毀的進口蛋中，其中有260多萬顆已經銷毀，剩餘5170多萬顆均存放在中央畜產會倉庫中，待各地政府檢驗後，再行規劃相關銷毀機制，未來銷毀的進度、流向等，都會公開在農業部網站。
記者孫唯容／綜合報導
由於中央畜產會未依規定提供進口蛋完整流向，台北市府衛生局可能對畜產會開出300萬元罰單；對此，陳駿季表示，北市府曾2次行文、3次到現場與畜產會同仁瞭解，目前畜產會已經將巴西雞蛋全部下架並提供相關資料給北市府，目前市府要求提供其他國家來源的雞蛋資料，相信畜產會將全力配合，市府有查出違規，畜產會也會配合處置。
針對過期進口蛋處置現況，陳駿季表示，剩下5170萬顆待銷毀雞蛋，全部放置於中央畜產會倉庫，無外流情況，待地方政府查驗完畢，就會進入銷毀機制，未來銷毀過程都將先行預告，進口專區網站會告知民眾如何銷毀的進度與流向。
陳駿季說明，過期進口蛋的銷毀機制，將進入農業多元循環利用，處理方式是以農業堆肥為主，讓其回歸土地達到資源再利用的目的，而人類不適合食用的食品，也不適合用以餵飼寵物，不會將過期進口蛋轉做動物飼料。