虎頭蜂繁殖期到！日本一年20人遭「蜂吻」死亡　醫生曝緊急處理法

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據了解，該登山團體總共有21人，當時走在登山步道上時，因不明原因而刺激到了附近的蜂巢，才因而遭到攻擊。目前福井市已經在登山口張貼標語，警示登山客必須小心。
福井市自然史博物館工作人員伊藤勝幸指出，由於這段時期是蜂巢中新女王誕生的時候，為了保護新女王，工蜂會變得十分敏感，因此這個時期容易出現蜂群攻擊的狀況。另外，大虎頭蜂（俗稱殺人蜂，Asian giant hornet）的巢所在處較難辨認，像是在土中或是岩石陰影不仍易引起注意，必須要特別注意不小心靠近時，突然被攻擊的狀況。
報導指出，尤其得特別注意8月下旬至10月中旬這段期間，若是靠近蜂巢、發出噪音的話，很容易被蜂群當成敵人而被攻擊。其中大虎頭蜂比起其他蜜蜂體型更大，遭到蜂螫識，可能引起的症狀會更加嚴重。
福井市縣濟生會醫院醫生指出，若是被蜜蜂攻擊，遭螫部位會憲宏種、疼痛、發癢等症狀，若是曾遭蜜蜂螫兩次以上，可能還會出現全身過敏性反應，嚴重的話甚至會沒有呼吸心跳或死亡。日本全國一年之間約莫會有20人死於被虎頭蜂攻擊。
縣濟生會醫院皮膚科醫生長谷川義典表示，如果出現疼痛、紅腫的狀況，先將傷處用水清洗過後進行冰敷。冰敷可以減輕疼痛，並且使之不容易腫脹。
報導最後也提到3個主要防範被蜂群攻擊的作法，包括迴避蜂巢所在之處、避免露出肌膚、避免穿著會刺激蜜蜂的黑色系衣服。