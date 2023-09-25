林襄與同團球員爆熱戀 遭逼問「會擔心被踢出球隊嗎」？
沈玉琳與Melody主持的TVBS《11點熱吵店》，今年喜獲第58屆金鐘獎入圍肯定，將與吳宗憲、胡瓜等大咖搶「綜藝節目主持人獎」。節目歡慶3周年，找來楊皓如、小鐘、林襄、潘若迪、高仁和、薔薔6位來賓，角逐人氣王。樂天人氣啦啦隊女孩林襄，日前與小4歲同團球星馬傑森爆熱戀，她也被來自現場觀眾的犀利逼問，「林襄公開戀愛會擔心被踢出球隊嗎」？
記者黃盈容/綜合報導
《11點熱吵店》話題嗆辣深受觀眾喜愛，2020年開播以來，創造不少話題。薔薔身為節目常客，被封「熱吵小辣椒」，她這回不改火辣本性，穿著深V開高衩搭黑絲襪性感登場，好身材展露無遺，Melody也大讚她好有誠意，問及人氣王排名爭奪的心情，薔薔霸氣說：「我都好，能來這裡露一下屁股我就開心了！」
3週年特別企劃，難得開放熱吵鐵粉進場互動，現場觀眾犀利提問「林襄公開戀愛會擔心被踢出球隊嗎」、「小鐘單身那麼久不自卑嗎」、「潘老師跟褓母阿蓮還有聯絡嗎」？來賓們面對辛辣問題，一一接招。
首次入圍「熱吵人氣王」的高仁和警官，開心表示：「為了表達慎重，我今天特地把30年前的刑警制服穿來，我驗屍、解剖一定穿這套制服，能有機會在綜藝節目分享刑事案件，表達我們對刑事案件的重視，非常難能可貴！」並開玩笑詢問已嚇壞的Melody：「妳要不要來聞聞看屍臭味？」笑果十足，連沈玉琳也誇他，是警界退休後成功跨界演藝圈唯一之人。