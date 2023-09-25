十年43名消防員殉職 李慕妍：賴清德為消防員做了什麼？
屏東高爾夫球具工廠「明揚國際」發生大火，奪去9位英勇消防員性命，超過百人受傷，民眾黨桃園市立法委員參選人李慕妍昨（24）日晚間於臉書發文表示，向罹難者、傷者及其家屬致以最深的哀悼之意。李慕妍並質疑同時感謝高雄、屏東多家醫院的醫護人員在這艱難時刻全力以赴搶救傷者。
記者李春台／桃園報導
為防止類似悲劇再次發生，李慕妍呼籲政府必須誠實面對問題，儘速調查這起嚴重火災事故是否違反《消防法》相關規定，找出造成重大傷亡的真正原因，並明確各方責任，並表示支持透過組織消防員工會等方式全面推動國家消防改革，將消防員全體納入《職業安全衛生法》保障，為全國消防員爭取更好的裝置、更完整的培訓以及更充足的人力，全面提升國家的防災能力。
此外，李慕妍痛批，近十年來，已有43名消防員不幸殉職，民進黨執政將近8年，每次只會口頭檢討並哀悼致意，明明手中握有行政、立法大權，卻遲遲不願推進消防員工會組成，李慕妍並直接點名曾擔任行政院長的賴清德，身為行政院院長，具體為消防員做了什麼？
李慕妍強調，政府最應該做的，是共同努力推動國家的消防改革，讓消防員在完成救災任務後，平安回到家人身旁一起享用晚餐，避免再次發生天人永隔的悲劇。