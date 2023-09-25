亞運棒球／中華隊出發杭州亞運！中職會長蔡其昌致贈加菜金20萬
杭州亞運盛大展開，亞運棒球代表隊於今（25）日下午搭機前往杭州，準備拚戰10月1日開打的棒球賽事，中華職棒聯盟蔡其昌會長特別親自前往桃園機場送機並致贈加菜金20萬元，期許中華隊以最強陣容打出好成績，拿下睽違17年的棒球金牌。
記者吳政紘/綜合報導
亞運棒球代表隊由吳思賢總教練率領24名選手出戰，中華隊陣容堅強，共17名職棒好手參與，其中有9名旅外選手、8名中職選手，而中職球員包括中信兄弟鄭浩均、樂天桃猿林立、林子偉、統一7-ELEVEn獅古林睿煬、林安可、林子豪、富邦悍將戴培峰、申皓瑋。另原入選的味全龍選手林凱威則因傷由日職西武獅選手吳念庭遞補。
今年的中華隊因多位中華職棒列管球員加入力挺下，其他國家也將中華隊視為頭號勁旅，新生代選手的實力不容小覷，期待中華隊力創佳績，奪下繼2006年杜哈亞運之後，睽違17年的棒球金牌。
依「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」規定，亞運金牌獎金為300萬元，銀、銅牌則為150萬、90萬元的獎金，也有兵役解套相關的配套措施，讓選手能全力為國家爭取最高榮譽，而棒球項目則被外界視為「坐銀望金」，全隊上下一心力拼奪下金牌。
亞運棒球賽事10月1日開打，中華隊首戰將與資格賽第1名球隊交手，2日是眾所矚目的「台韓大戰」，3日跟香港隊交手。蔡其昌會長則是特別叮嚀，到亞運為國爭光很重要，但也要注意自身的身體狀況，保持身體健康才是最重要的，最後期許亞運棒球項目能勇奪金牌，全國上下都會一起為中華隊集氣加油！