綠批一天爽拿65萬！侯友宜反問賴清德跑行程：公私有分清楚嗎？
國民黨總統參選人侯友宜今（25）日拋出少子化三策，要補助凍卵、提高生育津貼，面對民進黨稍早質疑，侯友宜開始請假後，「一天等於爽拿65萬元」，對此，侯友宜回應，自己不但繼續關心新北市市政，還要全台走透透，了解全台灣困境，反過來問賴清德「是否有請假？公私有分清楚嗎？」
記者林怡昕／台北報導
侯友宜今天舉辦「助生育、添好孕、強國運」政策發布記者會，會後面對媒體提問，民進黨今天召開記者會抨擊，侯友宜去年政治獻金，加上選舉補助款粗估近億元收入，連任市長至今近300天，但認真上班大概只有一半、150天，一天等於爽拿65萬？對此侯友宜回應，自己在新北市13年，早已跟新北市早就分不開，這次請假是按照規定，公私分明。
侯友宜說，自己不但繼續關心新北市市政，還要全台走透透，了解全台灣困境，全力推動市政，他也說，新北市團隊絕對會全力以赴，讓2023新願景達成，「持續關心市政毫不懈怠，我們努力重新改變，讓國家更有希望，讓中華民國更好」。
侯友宜再指，賴清德參選時，選務行程、公務行程應該要分清楚，不能公私不分，他是負責任請假，反問賴清德常常在跑選舉行程，「不知道賴有沒有請假？請和全民報告，是否有請假？公私有分清楚嗎？」，呼籲賴清德「來跟全民報告，對全國人民負責。」