iPhone 15 Pro Max「玩手遊5分鐘」超級燙！果粉喊後悔：等16秒換
iPhone 15系列新機開賣後，有越來越多果粉開始實際使用，也逐漸出現不少問題與災情！就有使用者表示，自己使用iPhone 15 Pro Max，才開啟手遊玩5分鐘，手機就燙到不行，讓他無奈喊：「等16出鐵定秒換」。
記者潘毅/綜合報導
一位果粉昨（24）日在論壇PTT上，分享目前使用iPhone 15 Pro Max幾天下來的心得，他提到，自己在剛拿到手機的那天，就打開遊戲測試高幀數（120 fps）遊玩，結果才過不到5分鐘，手機就自己降回60fps，而且還開始發燙。
當事人也比喻，i15 Pro Max 燙的程度與自己先前拿的12 Pro Max相差不了多少，這讓他開始疑惑「到底是3nm晶片的問題，還是蘋果設計的問題，還是iOS版本的問題？」但也坦言iPhone 15 pro max整體來說來是比12 Pro Max好太多，不過明年16系列發售後，自己「鐵定直接用官網trade in」，以舊換新把15換掉。
遭遇曝光後，立刻有不少使用者贊同喊「蘋果萬年散熱不改，無解」、「臉書看到一堆災情」；但也有行家認為「新機本來就常常在背景跑更新，燙是正常的」、「換新手機都會在背景下載、還原資料阿，會燙是正常的，過一下就好」。
此外，知名3C「YouTuber蘋果爹」昨（24）日也公布評測結果，他也發現A17 Pro晶片的功耗跟發熱均不佳，雖然進步到三奈米的A17晶片，但用戶還是得到一個不穩定的表現。