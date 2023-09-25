實測／三代iPhone Pro夜拍PK 廣角進化有感！13 Pro仍可再戰1年
蘋果最新手機iPhone 15日前正式開賣，不少用戶雖然不追求年年換機，但還是希望自己手機的不會落後太久，因此維持著隔代換機。《NOWnews》實際將iPhone 11 Pro、iPhone 13 Pro和iPhone 15 Pro進行夜拍PK，看看三代手機在夜拍上是否有進化。
記者周淑萍/綜合報導
先從「一倍」主鏡頭來看，猛一看，三台亮度提升差異不大，顯色也都有不錯的水準，硬是要來比較細節，還是可以看到出來11 Pro在暗部的地方細節缺失，像是樹葉的地方糊掉，對比15 Pro就能看出明顯的差異，至於13 Pro和 15 Pro幾乎沒有區別。
再來看「廣角」，就是一眼就能察覺進化，11 Pro明顯的油畫感十足，解像力不足，光線相對更加發散，也無法適度提高畫面亮度。13 Pro可以感受到進化，但對比最新的15 Pro 還是稍有不足，15 Pro 提高亮度，炫光情況也較少，影像品質整體更好。
「變焦」部分，11 Pro僅為2倍變焦，對比其他兩款最遠為3倍光學變焦，明顯的焦段上就先輸，13和15 Pro都能拍更遠的畫面。細看13和15 Pro兩張3倍變焦後的照片，15 Pro更加細膩一些。三款的夜拍效果，如果是13 Pro的用戶，換到15 Pro 應該不會有太大的感覺，感覺再戰一年也不是問題，11 Pro 則會大大有感，不管是焦段進階、顯色都會有很明顯的躍進。