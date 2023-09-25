屏東惡火釀警消殉職 侯友宜喊「感同身受」：要立法保障四大目標
屏東「明揚公司工廠」爆炸，導致4名消防員殉職，喚起民眾關心警消人員困境。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（25）日表示，未來他當總統，將針對警消預算、裝備、員額、退休撫卹四大目標重新立法，保障勤務特殊的公務人員，讓他們在職的時候有更多法令保護。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜今天舉辦「助生育、添好孕、強國運」政策發布記者會，會後面對媒體提問，屏東「明揚公司工廠」大火造成警消人員傷亡，侯友宜未來是否提出相關政策，保障警消權益？對此，侯友宜回應，現在很多警消都是以前他的同事，更是當年在警大的學生，每次看到同仁因公受傷、殉職，他都感同身受。
侯友宜表示，警消常見問題，不外乎是預算不足、員額不夠、退休撫卹較差，平均壽命比別人短，工作的勞累與危險度，都比其他公務員風險高，他也一直在思考如何重新立法，保障警消、海巡弟兄，給他們更多退休撫卹，並提升預算與裝備。
侯友宜說，未來他當總統，將針對警消預算、裝備、員額、退休撫卹四大目標重新立法，保障勤務特殊的公務人員，讓他們在職的時候有更多法令保護，退休後又能安養晚年，若真的碰上不幸的事情，親人能得到完整的照顧撫卹。