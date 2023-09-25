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侯友宜喊凍卵補助救少子化　生殖醫學權威：「反向而行」

▲國民黨總統參選人侯友宜喊出女性一次性凍卵補助2萬元，但生殖醫學權威認為無助於解決問題。（圖／侯辦提供）
▲國民黨總統參選人侯友宜喊出女性一次性凍卵補助2萬元，但生殖醫學權威認為無助於解決問題。（圖／侯辦提供）

記者林志怡／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日推出眾多政見，今（25）日喊出30至40歲女性凍卵、給一次性補助2萬元的政見，希望解決少子化問題，但對此生殖醫學權威分析，這類補助凍卵的措施無益於解決少子化，反而會使情況更加嚴重，讓民眾能安心提早結婚、生育，才是解決問題的關鍵。

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侯友宜今日推出少子化三政見，包含「補助凍卵、保障生育」，規劃對30至40歲女性提供2萬元一次性凍卵補助，後5年間提供每年2000元的保存費補助、最久可補助10年，另有「提高育嬰、留職停薪津貼」、「三胎家庭，房屋補貼」等政見。

對於侯友宜提出的凍卵補助政策，、開業生殖醫學中心院長李茂盛直言，少子化是台灣最大的問題，但若是因此力推凍卵補助政策，本意是催生，但這樣催下去反而會讓少子化更厲害，因為沒有生育時間的急迫性、有些人到最後也沒遇到欣賞的對象，最後就無疾而終。

李茂盛解釋，凍卵的好處在於讓女性可以有更大的自由度決定生育年齡，但從過去台灣的統計來看，實際上凍卵後4到5年期間、作為試管嬰兒用途使用的比例僅15%，很大部分的人凍卵之後就沒用到了，即使從國際案例來看，也沒有任何國家的凍卵後的卵子使用率高於20%。

此外，李茂盛提到，即使透過凍卵保存卵子，也有15%的卵子是不能用的，最久也只能保存到10年，如果是35歲前做試管嬰兒，成功率落在50到60%；38歲做，成功率約50%，40歲以上的成功了率降為10至20%，43歲以上的成功率則不到5%，而通常民眾提卵的年齡，落在40到50歲。

因此，李茂盛強調，凍卵無法解決少子化問題，生殖醫學會也認為，政策上不應鼓勵凍卵，而是要鼓勵提早結婚生育，但這又涉及其他層面，比如年輕一輩買不到房子就不敢生，讓年輕人能夠買得起房子，生育率或許就會增加，但以侯友宜的政策來說，補助100萬對於現在動輒3000萬以上的房價幫助不太大。

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