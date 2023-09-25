「台中雙十國慶週」踩舞打頭陣　五大主題活動一次揭曉

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中市府表示，今年連假特別多，最後一波連假潮集中在10月，台中迎接國家慶典，宣布「台中雙十國慶週」系列活動將開跑，力邀國內外旅客到台中作客。
這週搶先登場的「2023台中國際踩舞嘉年華」，將於中秋連假三天9月29日至10月1日在台中市民廣場、草悟道熱情展開！市府今年除邀請國內知名舞團熱情演出，更力邀義大利、菲律賓、印尼、日本眾多國際表演團體與大家相約舞動台中，並首度邀請全民踩街比賽、歡慶中秋，為台中觀光節慶活動揭開精彩序幕。
緊接著，去年參與人數再創高峰的「 搖滾台中ROCK IN TAICHUNG」今年10/7-10/8將於文心森林公園盛大登場，以Fly To The Future為主軸，規劃「飛翔、跳躍、衝擊」三大舞台，超過30組國際與在地知名樂團輪番開唱、ROCK翻週末，為國慶焰火活動「熱場」。
10/9-10/10「112國慶焰火在臺中」系列活動正式登場，10月9日暖身活動於晚間6時30分登場，將有知名藝人、地方藝文團隊、爵士音樂及無人機展演等精彩演出；10日上午8時在市府廣場前舉辦中華民國112年台中市國慶升旗典禮；眾所矚目的國慶焰火晚間將在中央公園正式登場，除各式精彩表演外，焰火主秀將施放近3萬發焰火彈，結合單排盆花、單發焰火及棒球、愛心、雙十等各式組合花樣，搭配悠揚爵士樂及無人機展演，帶給國人視覺、聽覺雙重饗宴。
國慶焰火結束後，年度招牌活動「台中爵士音樂節」接棒登場，10月13日至10月22日在市民廣場盛大舉行，超過10國專業樂團樂手，以及在地知名爵士樂團帶來高水準的演奏；此外還有20場爵士音樂表演，歡迎大家一起參與爵士音樂饗宴。
最後壓軸「台中購物節」預計於10月下旬起跑，市府今年7月炎熱天氣「逆勢操作」推出「台中鍋烤節」，以推廣台中在地飲食特色火鍋與燒烤為主軸，邀民眾徵選喜愛店家，抽出百萬汽車與萬元抵用券，成功創造活題。不僅提升店家能見度，業績更因此成長逾三成，今年購物節有信心再創消費高峰，大幅帶動商機效益。